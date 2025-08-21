مشادة في ملعب كرة القدم تتحول إلى جريمة بالمنوفية

لم يتوقع أهالي قرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن تتحول مباراة كرة قدم بين مجموعة من شباب القرية إلى مشهد دموي ينتهي بجريمة شنعاء، أصابت الجميع بالذهول والصدمة.

القصة بدأت بمشادة كلامية بين الشاب "ع.و.ع" وزملائه أثناء اللعب، قبل أن تتطور سريعًا إلى مشاجرة بالأيدي، ليلجأ شابان من المشاركين، هما "م.ا.م" و"م.ب.م"، إلى استخدام أسلحة بيضاء، ويوجهان عدة طعنات نافذة للمجني عليه، أصابته بقطع في أوردة اليد ونزيف حاد كاد أن يودي بحياته.

وسرعان ما هرع الأهالي لنقله إلى مستشفى أشمون العام، التي قررت تحويله بشكل عاجل إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي نظرًا لخطورة حالته، وهناك، خضع لعملية جراحية دقيقة استغرقت ما يقرب من 8 ساعات كاملة، في محاولة لإنقاذه والسيطرة على النزيف، ولا يزال تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

إبلاغ مركز شرطة اشمون

الواقعة التي حملت رقم 24024 جنح مركز أشمون لم تمر مرور الكرام، حيث جرى عرض المصاب على الطب الشرعي لإعداد التقرير اللازم عن الإصابات، فيما جارى البحث عن المتهمين، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة.

الحادثة أثارت غضب واستياء الأهالي، خاصة وأنها وقعت نتيجة خلاف بسيط أثناء مباراة لكرة القدم، ليتحول معركة دامية، تعكس مدى خطورة انتشار العنف واستخدام الأسلحة البيضاء بين الشباب.

