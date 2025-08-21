الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حب بعد السبعين، دار مسنين بالمنوفية تشهد حفل زواج اثنين من النزلاء (صور)

زواج بعد السبعين
زواج بعد السبعين فى دار المسنين بالمنوفية (صور)

في مشهد إنساني يفيض بالبهجة ويعانق القلوب قبل العيون، تحولت أروقة دار المسنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية إلى ساحة فرح غامرة، بعدما عقد المسن فريد كمال (79 عامًا) قرانه على السيدة فاطمة محمد (73 عامًا)، وكلاهما من المقيمين بالدار، ليؤكدان أن للحب عمرًا ممتدًا لا يشيخ، وأن القلب حين يهوى لا يعرف حسابات السنوات.

"حب في 3 شهور" هكذا وصفها العاملون بالدار، إذ لم يمضِ على إقامة العريس بين جدرانها سوى ثلاثة أشهر، فيما سبقت العروس بقدومها إلى المكان بشهر واحد فقط، لكن خيوط الود سرعان ما نُسجت بينهما، لتثمر وعدًا بالرفقة ومشاركة الأيام مهما قصرت أو طالت.

 

أسامة أبو الحديد، مدير دار المسنين بالسادات، روى تفاصيل اللحظة قائلًا: "تم عقد القران أمس وسط أجواء من الفرح والدموع التي اختلطت بالابتسامات، فقد شعر الجميع أن الحياة منحتهم درسًا بليغًا أن العمر لا يقف حاجزًا أمام السعادة. 

اللوائح تمنع الإقامة بالدار

وبحسب لوائح الدار، لن يتمكّن الزوجان من الإقامة معًا بداخلها، لذلك سيغادران إلى شقة خاصة بهما خلال يومين ليبدآن حياتهما المشتركة هناك."

لم تكن هذه الحالة هى الأولى، فقد سبقتها زيجة أخرى في نفس الدار قبل أقل من شهر، ليصبح المكان شاهدًا على أن دور المسنين ليست محطات انتظار للنهاية، بل قد تكون بوابات جديدة لبدايات دافئة.

بين ضحكات العروسين وأنغام التهاني، بدا المشهد كقصيدة تكتبها الحياة على صفحات متأخرة من العمر، لتقول لكل من يظن أن الحب يتوقف عند سن بعينه: "القلب لا يشيخ أبدًا، وما دام ينبض، فالحب ممكن في أي وقت."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة المنوفية مدينة السادات السادات زواج بعد السبعين فى المنوفية اخبار المنوفية

مواد متعلقة

تعليم المنوفية تطلق أول وحدة منتجة لتدريب الطالبات على الخياطة بكفر السنابسة

محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87,75 %

محافظ المنوفية يستعرض آليات تنفيذ إجراءات تطبيق قانون "الإيجار القديم"

محافظ المنوفية يوجه الجهات المعنية بفحص طلبات المواطنين

فريق طبى بجامعة المنوفية ينقذ حياة مريض يعاني من نزيف شرجي حاد بدون تدخل جراحي

انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في نيل المنوفية

الأكثر قراءة

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

حل أزمة أرض نادي الزمالك عقب عودة السيسي من السعودية ومدبولي من اليابان

الأعلى للإعلام: منع مصطفى يونس من الظهور 3 أشهر

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

رسميا، إلغاء انتخابات الأندية الداعية لجمعيات عمومية قبل صدور تعديلات قانون الرياضة

إلغاء دعوات انتخاب الهيئات، شوبير يكشف تداعيات التصديق على قانون الرياضة

مشاهد جديدة من حادث التصادم على طريق الإسكندرية - مطروح (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يكشف سر حركة الظل وحكمة القيومية الإلهية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads