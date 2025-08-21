حب بعد السبعين، دار مسنين بالمنوفية تشهد حفل زواج اثنين من النزلاء (صور)

في مشهد إنساني يفيض بالبهجة ويعانق القلوب قبل العيون، تحولت أروقة دار المسنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية إلى ساحة فرح غامرة، بعدما عقد المسن فريد كمال (79 عامًا) قرانه على السيدة فاطمة محمد (73 عامًا)، وكلاهما من المقيمين بالدار، ليؤكدان أن للحب عمرًا ممتدًا لا يشيخ، وأن القلب حين يهوى لا يعرف حسابات السنوات.

"حب في 3 شهور" هكذا وصفها العاملون بالدار، إذ لم يمضِ على إقامة العريس بين جدرانها سوى ثلاثة أشهر، فيما سبقت العروس بقدومها إلى المكان بشهر واحد فقط، لكن خيوط الود سرعان ما نُسجت بينهما، لتثمر وعدًا بالرفقة ومشاركة الأيام مهما قصرت أو طالت.

أسامة أبو الحديد، مدير دار المسنين بالسادات، روى تفاصيل اللحظة قائلًا: "تم عقد القران أمس وسط أجواء من الفرح والدموع التي اختلطت بالابتسامات، فقد شعر الجميع أن الحياة منحتهم درسًا بليغًا أن العمر لا يقف حاجزًا أمام السعادة.

اللوائح تمنع الإقامة بالدار

وبحسب لوائح الدار، لن يتمكّن الزوجان من الإقامة معًا بداخلها، لذلك سيغادران إلى شقة خاصة بهما خلال يومين ليبدآن حياتهما المشتركة هناك."

لم تكن هذه الحالة هى الأولى، فقد سبقتها زيجة أخرى في نفس الدار قبل أقل من شهر، ليصبح المكان شاهدًا على أن دور المسنين ليست محطات انتظار للنهاية، بل قد تكون بوابات جديدة لبدايات دافئة.

بين ضحكات العروسين وأنغام التهاني، بدا المشهد كقصيدة تكتبها الحياة على صفحات متأخرة من العمر، لتقول لكل من يظن أن الحب يتوقف عند سن بعينه: "القلب لا يشيخ أبدًا، وما دام ينبض، فالحب ممكن في أي وقت."

