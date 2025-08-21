استغاثة من "الغلبان" لمحافظ المنوفية لإجراء عملية تعيده للحياة (فيديو)

يعيش المواطن هاني الغلبان، ابن قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مأساة إنسانية بعد أن فقد القدرة على الحركة بشكل مفاجئ نتيجة مرض ألمّ به، ليجد نفسه عاجزًا عن العمل بعدما كان يعمل سائقًا يعتمد على عمله اليومي في توفير لقمة العيش.

افترش الطريق بحثا عن الأمل

هاني لم يعد يملك مأوى ولا مصدر رزق، ويفترش الطريق بجوار المقابر في مشهد مؤلم يعكس قسوة المعاناة، حيث يقضي أيامه بلا طعام أو شراب كافٍ، محرومًا من أبسط حقوقه في حياة كريمة.

يقول "هاني" في استغاثة وجهها لمحافظ المنوفية: "نفسي أمشي تاني وأرجع أشتغل وأصرف على نفسي.. مش عايز غير العملية اللي ترجعني لحياتي، لكن مش معايا فلوس، أنا كل أملي إن حد يساعدني تتعمل لي العملية على نفقة الدولة."

تغيير مفصل يعيده للحياة

ويحتاج المريض إلى عملية عاجلة لتغيير مفصل لتمكينه من استعادة حركته وممارسة حياته الطبيعية، إلا أن ظروفه المادية القاسية تحول دون قدرته على تحمل تكاليف العلاج.

ووجه "هاني الغلبان" استغاثته إلى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والمسؤولين المعنيين، بسرعة التدخل ونقله إلى مستشفى متخصص لإجراء العملية على نفقة الدولة، آملًا في استعادة حياته مرة أخرى، والعودة إلى عمله بدلًا من البقاء على قارعة الطريق.

