تعليم المنوفية تطلق أول وحدة منتجة لتدريب الطالبات على الخياطة بكفر السنابسة

بدعم من محافظ المنوفية، أطلقت مديرية التربية والتعليم أول وحدة منتجة لتدريب الطالبات على الحرف اليدوية البسيطة، حيث تم البدء في ورشة للخياطة وتصنيع علم جمهورية مصر العربية بمدرسة كفر السنابسة.

وأوضح الدكتور محمد صلاح، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن العمل بالوحدة بدأ منذ شهر، ونجحت الورشة في تدريب الطالبات على مهارات الخياطة، إلى جانب تصنيع العلم المصري بجودة عالية.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا تسويق المنتجات، وبذلك تكون الورشة قد حققت أهدافها كاملة من خلال التدريب العملي، والتسويق، وتوفير دخل مادي للطالبات المتدربات من حصيلة البيع.

