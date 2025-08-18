الإثنين 18 أغسطس 2025
ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

نتيجة الدور الثانى
نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

ظهرت الآن، اعتمد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025، بنسبة نجاح 87,75 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات والمنازل.

وتوفر فيتو خدمة الاطلاع على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية من خلال الاسم ورقم الجلوس.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، وغباشي عبد الفتاح رئيس الكنترول بالمديرية.

المتقدمون لامتحانات الدور الثانى

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 23 ألف 162 طالب، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 19 ألفا و666 طالبا.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، مؤكدًا حرصه على رفع كفاءة المنظومة التعليمية.

الجريدة الرسمية
