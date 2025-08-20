محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية

وافق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على النزول للمرة الثالثة بدرجات تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني بمختلف تخصصاته ( صناعي - زراعي - تجارى – فندقي - خدمات) لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي (2025 – 2026) وفقًا لأعداد المتقدمين والكثافات الطلابية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

النزول بدرجات التعليم الثانوي بالمنوفية

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بهدف استكمال الكثافات الطلابية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واستقرار المنظومة التعليمية.

ويأتي هذا انطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية على مستقبل أبنائه الطلاب، موضحا أنه يسعى جاهدًا للارتقاء بالعملية التعليمية كون التعليم أحد المحاور الرئيسية الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

