أخبار الفن اليوم: لحظة توافد جمهور جدة على حفل كاظم الساهر.. تارا عماد تعيش تجربة غامضة في برومو Just You.. محمد إمام يتعرض للنصب في صقر وكناريا

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها حفل الفنان العراقي كاظم الساهر في مدينة جدة بالسعودية.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

توافد عدد من الجمهور السعودي على حفل الفنان العراقي كاظم الساهر، والمقام في مدينة جدة.

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 32، برئاسة الدكتور سامح مهران، قائمة العروض العربية المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام، والذي من المقرر أن تقام فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 9 من شهر سبتمبر المقبل.

طرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لحكاية “Just you”، رابع حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، الذي يضم سبع حكايات منفصلة.

اختتم إيهاب توفيق حفله الغنائي بأغنية سحراني في ختام حفله بمهرجان القلعة للموسيقي في دورته الـ33.

أكد الفنان سامح الصريطي، الأمين المساعد للأمانة المركزية للثقافة والفنون في الجبهة الوطنية، أن انضمامه للعمل السياسي لا يرتبط برغبة شخصية أو طموح ذاتي، بل يأتي امتدادًا لالتزامه الطويل بخدمة الوطن في كل مجال يساهم في رفعة مصر.

تشهد أحداث فيلم صقر وكناريا، تعرض صقر الذي يقوم بدوره الفنان محمد إمام للنصب من قبل إحدى العصابات، خلال أحداث العمل.

أعلنت المنتجة إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال، بدء تصوير أحدث أعمالهما الدرامية، الذي يحمل اسم “ لينك”، بطولة الفنان سيد رجب ورانيا يوسف، وذلك بعد فترة من التحضيرات واكتمال التعاقد مع أبطاله، استعدادًا لعرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الشتوي ضمن قائمة أعمال الأوف سيزون.



يواصل صناع فيلم "إن غاب القط" تصوير مشاهد العمل حاليا في تركيا، من بطولة آسر ياسين بمشاركة أسماء جلال.

