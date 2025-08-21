الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

صناع "إن غاب القط" في تركيا لاستكمال تصوير الفيلم

آسر ياسين بطل العمل،
آسر ياسين بطل العمل، فيتو

يواصل صناع فيلم "إن غاب القط"  تصوير مشاهد العمل حاليا في تركيا، من بطولة آسر ياسين بمشاركة أسماء جلال.


ويواصل فريق العمل تصوير الفيلم في عدد من المواقع المميزة بتركيا، تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من كافة مراحل الإنتاج.


كان الفيلم قد بدأ تصويره في أكتوبر الماضي، وتوقف التصوير لفترة بسبب الموسم الرمضاني، وتم استئناف تصويره خلال شهر مايو.

 

أبطال فيلم إن غاب القط


العمل من بطولة آسر ياسين، ويضم مجموعة مميزة من النجوم، منهم: أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرين.


فيلم "إن غاب القط" من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيلم إن غاب القط أبطال فيلم إن غاب القط آسر ياسين اخبار الفن

مواد متعلقة

إن غاب القط، آسر يس يطارد عصابة سرقة لوحات عالمية من متحف حضاري

الأكثر قراءة

نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

السيسي يصل السعودية وبن سلمان في مقدمة مستقبليه

السيسي يعود للقاهرة عقب لقاء ولي عهد السعودية

قمة مصرية سعودية بنيوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبحث تطورات الحرب في غزة

لحظة استقبال ولي عهد السعودية للرئيس السيسي في مطار نيوم (صورة)

وقف 7 خدمات لبطاقات التموين عبر المكاتب ومنصة مصر الرقمية

ألفينا يقود هجوم الزمالك ضد مودرن سبورت في الدوري الممتاز

خدمات

المزيد

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

4 جنيهات انخفاضا في سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس (آخر تحديث)

الأحمر بـ130 جنيها، تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة، أمين الفتوى يرد

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads