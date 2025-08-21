صناع "إن غاب القط" في تركيا لاستكمال تصوير الفيلم

يواصل صناع فيلم "إن غاب القط" تصوير مشاهد العمل حاليا في تركيا، من بطولة آسر ياسين بمشاركة أسماء جلال.



ويواصل فريق العمل تصوير الفيلم في عدد من المواقع المميزة بتركيا، تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من كافة مراحل الإنتاج.



كان الفيلم قد بدأ تصويره في أكتوبر الماضي، وتوقف التصوير لفترة بسبب الموسم الرمضاني، وتم استئناف تصويره خلال شهر مايو.

أبطال فيلم إن غاب القط



العمل من بطولة آسر ياسين، ويضم مجموعة مميزة من النجوم، منهم: أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرين.



فيلم "إن غاب القط" من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

