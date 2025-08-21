الخميس 21 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

عروض مهرجان القاهرة
عروض مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، فيتو

 أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عن مشاركة سبعة عروض أجنبية متنوعة من قارات مختلفة في الدورة الثانية والثلاثين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.

العروض الأجنبية بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

و تشارك (إسبانيا) بعرض “Postales Rotas (Broken Postcards)” إخراج إستريلا جارسيا، بينما تقدم (رومانيا) عرض “Moment of Awareness” من إخراج فلوريان أوروس.

إلى جانب عرض آخر بعنوان “#NotI” من إخراج كاساندرا توبولوجينو. ومن (إيطاليا) يشارك العرض “Coppelia Project” من إخراج كاترينا موتشي سيسموندي، فيما تقدم (أرمينيا) عرض “Hamlet Machine” للمخرج آرثر مكاريان.

أما (الولايات المتحدة الأمريكية) و(زيمبابوي) و(كولومبيا) فيتعاونون في تقديم العرض المشترك “Y Recuerda Tichangoshaina.. An Encounter of Cultures” للمخرج جوناثان والترز، ومن (اليونان) يشارك عرض بعنوان “The Space is Us” من إخراج أنستاسيا تاي.

وكانت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، قد أعلنت عن تفاصيل العرض الافتتاحي للدورة الثانية والثلاثين، والمقرر إقامته في الأول من سبتمبر المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت عنوان «انتصار حورس»، والعرض مأخوذ عن أحد أقدم النصوص المسرحية في التاريخ، نص فرعوني دُوِّن في العصر البطلمي (237 – 57 ق.م) على جدران معبد إدفو، هذا النص الذي يعتبره الباحثون وثيقة مسرحية استثنائية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ويواصل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي يُعد من أبرز المنصات المسرحية في المنطقة العربية، دوره الريادي في دعم التجارب المسرحية المبتكرة والانفتاح على أحدث اتجاهات المسرح العالمي، بما يسهم في إثراء الحركة المسرحية المصرية والعربية والدولية.

