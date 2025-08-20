فرقة كنعان الفلسطينية تشعل أجواء القلعة بالأغاني الحماسية ومشهد الاستشهاد (فيديو وصور)

تألقت فرقة كنعان الفلسطينية مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ33 وسط حضور جماهيري كبير.

وقدمت الفرقة عددا كبيرا من الأغاني الفلسطينية ومن أبرزهم أنا دمي فلسطيني وغيرها.

كما أبهرت فرقة كنعان الفلسطينية الحضور بمشهد استشهاد تمثيلي لأحد أفراد الفرقة.

حفل إيهاب توفيق في القلعة



ويحيي المطرب إيهاب توفيق بعد قليل على مسرح المحكى بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء حفلًا جديدًا، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 33 للمهرجان والذي تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة علاء عبد السلام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة.



ويبدأ حفل إيهاب توفيق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ليقدم مجموعة من أعماله الغنائية الشهيرة منها سحرانى، عامل عاملة، احلى منهم، مشتاق، على كيفك ميل، هدى القمر، بحبك يا أسمراني، علمى علمى، الله عليك يا سيدي، حد شافنا، تترجى فيا، ملهمش في الطيب، مراسيل، علي كيفك ميل، قدك، السهرة جامدة.

