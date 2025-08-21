13 عرضًا عربيًا في الدورة الـ 32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 32، برئاسة الدكتور سامح مهران، قائمة العروض العربية المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام، والذي من المقرر أن تقام فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 9 من شهر سبتمبر المقبل.

العروض العربية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ووقع اختيار لجنة مشاهدة العروض العربية على 12 عرضًا عربيًا تقدموا بطلبات للمشاركة في المهرجان، وجاءت قائمة العروض المختارة كالتالي: عرض “قهوة ساخنة” من (مملكة البحرين) للمخرج إبراهيم خلفان، عرض “عطيل وبعد” من (تونس) للمخرج حمادي الوهايبي.

بالإضافة إلى عرض “علكة صالح” من (الإمارات) للمخرج حسن رجب، عرض “قد تطول الحكاية” من (السعودية) للمخرج يوسف الحربي، عرض “روضة العشاق” من (تونس) للمخرج معز عاشوري، عرض “الساعة التاسعة” من (قطر) للمخرج محمد يوسف الملا، عرض “الفانوس” من (الإمارات) للمخرج خالد أمين.

وعرض “سيرك” من (العراق) للمخرج جواد الأسدي، عرض “طوق” من (السعودية) للمخرج فهد الدوسري، عرض “هل تراني الآن” من (مصر) للمخرجة لبنى المنسي -على الهامش-، عرض “الجريمة والعقاب” من (مصر) للمخرج عماد علوني، وعرض “رماد من زمن الفتونة” من (مصر) للمخرجة كريمة بدر.

لجنة مشاهدة العروض العربية والأجنبية

وتتكون لجنة مشاهدة العروض العربية والأجنبية من أعضاء اللجنة العليا لمهرجان المسرح التجريبي، وتضم الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، والدكتور محمد الشافعي منسق عام المهرجان، والدكتورة دينا أمين مديرة المهرجان.

إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة العليا وهم: الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر عبد الله، والفنان الدكتور أيمن الشيوي، والمخرج أحمد البوهي، والدكتور محمد سمير الخطيب.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يُذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعد واحدًا من أعرق المهرجانات العربية والدولية المتخصصة في المسرح التجريبي، حيث انطلق ليمنح فرصة للعروض المسرحية من مختلف دول العالم لتقديم تجاربها الإبداعية على خشبات المسرح المصري.

ويهدف المهرجان إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب، وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية، بالإضافة إلى فتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من مختلف أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.

