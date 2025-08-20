الأربعاء 20 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

Just you، طرح البوستر الرسمي للحكاية الثالثة من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

أبطال حكاية Just
أبطال حكاية Just You، فيتو

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" عن البوستر الرسمي للحكاية الثالثة من العمل، والتي تحمل عنوان "Just You" أنت وحدك، استعدادًا لانطلاق عرضها يوم السبت المقبل عبر منصتي watch it وشاهد، إلى جانب شاشة dmc.  

أبطال حكاية Just You

وتتصدر النجمة تارا عماد البوستر إلى جانب أبطال الحكاية عمرو جمال، بسمة داود، ووفاء صادق، في أجواء تعكس الطابع العام للعمل، حيث تتناول القصة موضوعات الهوية والعلاقات الإنسانية بتفاصيل دقيقة.  

الحكاية من تأليف محمد حجاب، وقصة أسماء عبد الناصر وجمال خزيم، وسيناريو وحوار محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري.  

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

وتُعد "Just You" الحكاية الثالثة من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، بعد النجاح الكبير الذي حققته الحكايتان السابقتان "فلاش باك" و"بتوقيت 2028"، حيث تصدرتا قائمة الأعلى مشاهدة على المنصات الرقمية، وحصدتا تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

بتوقيت 2028 بسمة داوود تارا عماد حكاية Just You شاشة dmc مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

