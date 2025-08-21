الخميس 21 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

تارا عماد تعيش تجربة غامضة في برومو Just You (فيديو)

حكاية أنت وحدك، فيتو
حكاية أنت وحدك، فيتو

طرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لحكاية “Just you”، رابع حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، الذي يضم سبع حكايات منفصلة. 

وكشف البرومو أن الحكاية ستكون مليئة بالتشويق والغموض، حيث تجسد تارا عماد شخصية تدعى سارة، تعيش تجربة شديدة الغموض تؤثر في حياتها، وتجعلها تبدو أمام من حولها كمريضة ومختلة ومجنونة، حيث تصلها رسائل تتحول إلى واقع، بينما يراها من حولها أنها تعاني من الهلاوس.

 موعد عرض حكاية Just You

وحكاية Just You من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وبطولة تارا عماد، وفاء صادق، بسمة داوود، عمرو جمال، وعدد من النجوم.

ومن المقرر أن تنطلق حلقات حكاية just you ابتداءا من يوم السبت المقبل على قنوات DMC ومنصتي شاهد وWatch It.

تفاصيل مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو هو حلقات منفصلة متصلة، كل قصة مكونة من 5 حلقات والعمل يضم عدد كبير من النجوم.

الفنانة بسمة داود حكاية Just You ليس كما يبدو ما تراه ليس كما يبدو مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

