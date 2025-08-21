تارا عماد تعيش تجربة غامضة في برومو Just You (فيديو)

طرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لحكاية “Just you”، رابع حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، الذي يضم سبع حكايات منفصلة.

وكشف البرومو أن الحكاية ستكون مليئة بالتشويق والغموض، حيث تجسد تارا عماد شخصية تدعى سارة، تعيش تجربة شديدة الغموض تؤثر في حياتها، وتجعلها تبدو أمام من حولها كمريضة ومختلة ومجنونة، حيث تصلها رسائل تتحول إلى واقع، بينما يراها من حولها أنها تعاني من الهلاوس.

موعد عرض حكاية Just You

وحكاية Just You من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وبطولة تارا عماد، وفاء صادق، بسمة داوود، عمرو جمال، وعدد من النجوم.

ومن المقرر أن تنطلق حلقات حكاية just you ابتداءا من يوم السبت المقبل على قنوات DMC ومنصتي شاهد وWatch It.

تفاصيل مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو هو حلقات منفصلة متصلة، كل قصة مكونة من 5 حلقات والعمل يضم عدد كبير من النجوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.