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ثقافة وفنون

إن غاب القط، آسر يس يطارد عصابة سرقة لوحات عالمية من متحف حضاري

ٱسر يس، فيتو
ٱسر يس، فيتو

 تشهد أحداث فيلم إن غاب القط الذي يقوم ببطولته الفنان آسر يس، محاولة سرقة إحدى اللوحات العالمية الموجودة في متحف حضاري.

ويعلم آسر يس الذي يعمل في المتحف بالأمر ويقوم بمطاردة السارقين.

واقتربت أسرة فيلم إن غاب القط من تصوير جميع مشاهد العمل، ويتبقى لهم أسبوع واحد فقط على انتهاء التصوير، حيث يواصل صناعه تصوير عدد من المشاهد الخارجية في الوقت الحالي.

وتشهد أحداث فيلم إن غاب القط المقرر عرضه قريبا قصة حب بين محمد شاهين وأسماء جلال، المشاركان في بطولة العمل، كما يتعرضان للعديد من المواقف، ويتدخل آسر يس لحل الأزمة بينهما.

الفيلم يضم مجموعة مميزة من النجوم، بجانب آسر يس وكارمن بصيبص، ومنهم أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.

 

فيلم إن غاب القط

فيلم "إن غاب القط" من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح وإنتاج شركة Kay Oh pictures.

يذكر أن آخر مشاركات كارمن بصيبص السينمائية في مصر، كان فيلم "العارف" عام 2021، بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، ومحمود حميدة. تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

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