إيهاب توفيق يختتم حفله بالقلعة بـ"سحراني" ولقطات تذكارية مع الجمهور (فيديو)

اختتم إيهاب توفيق حفله الغنائي  بأغنية سحراني في ختام حفله بمهرجان القلعة للموسيقي في دورته الـ33.

وحرص إيهاب على توثيق اللحظة وقام بتصوير فيديو برفقة جمهوره خلال نهاية الحفل.

وانطلق حفل الفنان إيهاب توفيق ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ33 وسط حضور جماهيري كبير.

وبدأ إيهاب توفيق حفله بأغنية إزاي يعدي يوم وسط تصفيق من الجمهور، ووجه إيهاب رسالة للجمهور قائلًا: وحشتوني جدًّا منورين وبشكر وزارة الثقافة على مهرجان القلعة ويا رب تكون معاكم كله سنة.

ومن المفترض أن يقدم  إيهاب توفيق عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة خلال الحفل الشهيرة منها سحرانى، عامل عاملة، احلى منهم، مشتاق، على كيفك ميل، هدى القمر، بحبك يا أسمراني، علمي علمي، الله عليك يا سيدي، حد شافنا، تترجى فيَّ، ملهمش في الطيب، مراسيل، على كيفك ميل، قدك، السهرة جامدة.

