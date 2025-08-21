الليلة، حفل كاظم الساهر على "MBC مصر"

تنقل شاشة "MBC مصر" الليلة، في تمام العاشرة مساء على الهواء من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حفل الفنان الكبير كاظم الساهر ورحلته الطويلة مع الإبداع الموسيقي.

حفل كاظم الساهر في السعودية

ويُقدم كاظم الساهر خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعماله الغنائية، والتي تلاقي تجاوبا كبيرا من الجمهور.

يُعرض حفل "كاظم الساهر" على " MBC مصر" الخميس 21 أغسطس 2025 الساعة 10:00 مساءً.

شائعات وفاة كاظم الساهر

وكان كاظم الساهر رد على شائعات وفاته التي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختار الفنان كاظم الساهر، الرد على هذه الشائعة بطريقته الخاصة، لا بتصريح أو نفي مباشر، بل برسالة حب وصوت دافئ أعاد الطمأنينة إلى قلوب محبيه.

ونشر الساهر عبر حسابه على "إنستجرام"، مقطعًا من أغنيته الشهيرة "عيد العشاق"، مرفقًا بصور له، وظهر في الفيديو وهو يؤدي المقطع: “هذه فاتنتي تلبس فستانًا من الورد ربيعيًا وتوصيني بأن أمسكها من يديها كي لا أضيع”.

وأرفق المنشور بتعليق كتب فيه: “كل الحب من القلب إلى ما لا نهاية”.

لاقى المقطع تفاعلًا واسعًا، محققًا مئات المشاهدات والتعليقات، إذ عبّر الجمهور عن محبته وامتنانه، متمنين له دوام الصحة والعافية، ومؤكدين أن الساهر ليس مجرد فنان بل حالة متجذرة في الوجدان العربي.

