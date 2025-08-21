الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الليلة، حفل كاظم الساهر على "MBC مصر"

كاظم الساهر. فيتو
كاظم الساهر. فيتو

تنقل شاشة "MBC مصر" الليلة، في تمام العاشرة مساء على الهواء من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حفل الفنان الكبير كاظم الساهر ورحلته الطويلة مع الإبداع الموسيقي. 

حفل كاظم الساهر في السعودية 

ويُقدم كاظم الساهر خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعماله الغنائية، والتي تلاقي تجاوبا كبيرا من الجمهور.

يُعرض حفل "كاظم الساهر" على " MBC مصر" الخميس 21 أغسطس 2025 الساعة 10:00 مساءً.

شائعات وفاة كاظم الساهر

وكان كاظم الساهر رد على شائعات وفاته التي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي. 

واختار الفنان كاظم الساهر، الرد على هذه الشائعة بطريقته الخاصة، لا بتصريح أو نفي مباشر، بل برسالة حب وصوت دافئ أعاد الطمأنينة إلى قلوب محبيه.

ونشر الساهر عبر حسابه على "إنستجرام"، مقطعًا من أغنيته الشهيرة "عيد العشاق"، مرفقًا بصور له، وظهر في الفيديو وهو يؤدي المقطع: “هذه فاتنتي تلبس فستانًا من الورد ربيعيًا وتوصيني بأن أمسكها من يديها كي لا أضيع”.

وأرفق المنشور بتعليق كتب فيه: “كل الحب من القلب إلى ما لا نهاية”.

لاقى المقطع تفاعلًا واسعًا، محققًا مئات المشاهدات والتعليقات، إذ عبّر الجمهور عن محبته وامتنانه، متمنين له دوام الصحة والعافية، ومؤكدين أن الساهر ليس مجرد فنان بل حالة متجذرة في الوجدان العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

MBCمصر المملكة العربية السعودية حفل كاظم الساهر في السعودية حفل كاظم الساهر شاشة MBC كاظم الساهر

الأكثر قراءة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

السيسي يصل السعودية وبن سلمان في مقدمة مستقبليه

وزير الخارجية الروسي يكشف شرط بوتين للقاء زيلينسكي

بالزي الصعيدي، شيخ الأزهر يشارك التلاميذ فرحتهم خلال إطلاق بيت الزكاة حملة "إلى المدرسة"

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

اتصوروا في حالة عدم اتزان، القبض على 5 أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات بسوق العبور

خدمات

المزيد

الأحمر بـ130 جنيها، تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads