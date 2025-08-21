سامح الصريطي بعد دخوله مجال السياسة: المرحلة الحالية تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء

أكد الفنان سامح الصريطي، الأمين المساعد للأمانة المركزية للثقافة والفنون في الجبهة الوطنية، أن انضمامه للعمل السياسي لا يرتبط برغبة شخصية أو طموح ذاتي، بل يأتي امتدادًا لالتزامه الطويل بخدمة الوطن في كل مجال يساهم في رفعة مصر.

الفن والعمل الوطني وجهان لعملة واحدة

وقال سامح الصريطي، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة إكسترا نيوز: "لم أفكر يومًا في أن أكون سياسيًّا، لكنني دائمًا كنت مرتبطًا بالعمل الوطني، وما دفعني مؤخرًا هو شعوري بوجود طرح مختلف يُجدد الأمل، ويمنحني فرصة لتقديم شيء حقيقي يخدم الناس".

فرصة للتجديد والمشاركة الفعالة

وأوضح الصريطي أنه عند لقائه بعدد من قيادات الحزب ومؤسسي الجبهة، شعر بأن هناك فرصة لتأسيس مركز خبرة يسهم في صناعة القرار الوطني، على أن يتم التعبير عن الآراء بوضوح واحترام للتنوع الفكري والسياسي، ما دام الهدف الأسمى هو خدمة مصر.

الثقافة والفن في خدمة كل مواطن

وأشار الصريطي إلى أن المرحلة الحالية تمثل بداية جديدة "تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء"، مؤكدًا أن انضمامه للجبهة الوطنية يأتي بدافع خدمة الثقافة والفنون باعتبارهما قطاعًا حيويًا يحتاج إلى دعم أكبر.

وأضاف: "الفن ليس حكرًا على النخبة أو الأرستقراطية، بل هو فن جماهيري يجب أن يصل لكل مواطن في ربوع الوطن".

دور الفن في الوعي والوجدان

واختتم الصريطي حديثه بالتشديد على أن الثقافة والفن يمثلان ركيزة أساسية في الارتقاء بالوجدان وزيادة الوعي المجتمعي، وأنه يسعى مع زملائه داخل الجبهة إلى وضع رؤى تحقق طموحات هذا القطاع الحيوي وتخدم المجتمع المصري بأسره.

