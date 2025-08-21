الخميس 21 أغسطس 2025
لحظة توافد الجمهور السعودي على حفل كاظم الساهر بجدة (فيديو)

كاظم الساهر، فيتو
 توافد عدد من الجمهور السعودي على حفل الفنان العراقي كاظم الساهر، والمقام في مدينة جدة.

وبدأ جمهور القيصر في التوافد على مكان الحفل قبل انطلاقه، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وتنقل قناة "MBC مصر" الليلة، على الهواء من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حفل الفنان كاظم الساهر ورحلته الطويلة مع الإبداع الموسيقي. 

حفل كاظم الساهر في السعودية 

ويُقدم كاظم الساهر خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعماله الغنائية، والتي تلاقي تجاوبا كبيرا من الجمهور.

يُعرض حفل "كاظم الساهر" على " MBC مصر" الخميس 21 أغسطس 2025 الساعة 10:00 مساءً.

