وكيل التعليم بالمنيا يرد على شائعات بشأن نظام البكالوريا

رد صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، على الشائعات التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي تزعم أن نظام البكالوريا أصعب من الثانوية العامة، وأنه سيؤثر سلبًا على مستقبل الطلاب.

نظام البكالوريا المصرية

وعلق "زيان" قائلًا: إن ما يُتداول حول نظام البكالوريا المصرية لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو مصلحة الطلاب ومستقبلهم.

نظام البكالوريا أصعب من الثانوية العامة

وأشار زيان إلى أن هذا النظام تم طرحه كخطوة جديدة نحو تحسين جودة التعليم، مما يفتح أمام الطلاب آفاقًا واسعة للمعرفة، ويمنحهم فرصًا عادلة للتقييم بعيدًا عن الضغط النفسي والاعتماد على الحفظ فقط.

عدم السماح للشائعات بتقويض عزيمتهم

ودعا الطلاب إلى عدم السماح للشائعات بتقويض عزيمتهم أو إثارة القلق في نفوسهم، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم تعمل جاهدة على تهيئة المناخ المناسب لهم، وتقديم كافة سبل الدعم والإرشاد.

كونوا واثقين أن مستقبل مصر

واختتم تصريحاته بالقول: "كونوا واثقين أن مستقبل مصر يبنيه جيلكم المبدع والواعي واجعلوا تركيزكم منصبًا على الاجتهاد والتحصيل، واتركوا الشائعات خلفكم، فأنتم أبناء هذا الوطن وسلاحه في العلم والمعرفة."

النظام الجديد سيزيد من تكاليف التعليم على الأسر

حيث انتشر عدد من الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها الزعم بأن نظام البكالوريا سيعوق دخول الطلاب إلى الكليات المصرية بسهولة، بالإضافة إلى شائعة أن النظام الجديد سيزيد من تكاليف التعليم على الأسر ويزيد من أعباء الدروس الخصوصية.

