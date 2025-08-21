كل ما تريد معرفته عن برنامج معلم اللغة الألمانية بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان تفصيل برنامج معلم اللغة الألمانية للمدارس الدولية واللغات بكلية التربية، والذي يعد كأحد البرامج الرائدة على مستوى الجامعات المصرية، والذي يجمع بين التميز الأكاديمي، والوعي الثقافي، والمهارات التكنولوجية الحديثة لتأهيل معلمي اللغة الألمانية وفقًا لأعلى معايير الجودة.

كلية التربية بجامعة حلوان

ويهدف البرنامج إلى إعداد معلم ملمّ بالكفاءات اللغوية والمهارات التربوية، يمتلك قدرة حقيقية على التواصل الفعّال مع الثقافات المختلفة، ويواكب المستجدات العالمية في طرائق تدريس اللغات الأجنبية، معتمدًا على مزيج من المعرفة النظرية والتدريب العملي داخل المدارس الدولية والخاصة.

ويستقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، بحسب مجموع القبول بكلية التربية بجامعة حلوان، بالإضافة إلى استيفاء المعايير والشروط الأكاديمية الداخلية، ويُطبق نظام الدراسة بالساعات المعتمدة على مدار 4 مستويات دراسية، تشمل ثمانية فصول دراسية، ويتراوح عدد الساعات المعتمدة في كل فصل بين 18 و20 ساعة. ويمنح البرنامج درجة الليسانس في الآداب والتربية (تخصص معلم اللغة الألمانية للمدارس الدولية واللغات).

ويُعد البرنامج بوابة واسعة نحو فرص عمل متعددة؛ إذ يتيح لخريجيه العمل في تدريس اللغة الألمانية بالمدارس الدولية ومدارس اللغات، وكذلك في مجالات الترجمة، الإرشاد السياحي، والمراكز البحثية والتربوية، إلى جانب تقديم المشورات التعليمية والمهنية في بيئات متعددة.

ويمثل البرنامج قيمة مضافة حقيقية لكلية التربية بجامعة حلوان، كونه من البرامج الفريدة على مستوى الجامعات المصرية، ويعزز مكانتها الأكاديمية من خلال التعاون مع مؤسسات مرموقة مثل معهد جوته بالقاهرة، ويوفر للطلاب زيارات ميدانية وتدريب عملي داخل المدارس الدولية، بما يثري خبراتهم ويرفع من كفاءتهم اللغوية والتربوية.

