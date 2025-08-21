مصرع شاب في مشاجرة لخلاف على الميراث بقنا

لقى شاب مصرعه اليوم الخميس، إثر خلاف على الميراث بين أبناء عمومة بمركز دشنا شمال قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثمان لمشرحة مستشفى دشنا المركزى.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب بقرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع "محمود.م.م" 42 عاما إثر طعنه بسلاح أبيض من جانب ابن عمه "أحمد.م.م" 30 عاما إثر الخلاف على الميراث بقرية نجع سعيد مركز دشنا بمحافظة قنا وجرى نقل الجثة إلى مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة بقنا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

