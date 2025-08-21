الزراعة: تخريج 18 متدربا في الاستزراع السمكي من 9 دول أفريقية

احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بختام برنامج تدريبي دولي تحت عنوان: “الاستزراع السمكي في المياه العذبة على نطاق صغير”، والذي نظمه المركز المصري الدولي للزراعة، بالعلاقات الزراعية الخارجية، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وجاء حفل الختام بحضور ممثلين من سفارات الدول المشاركة: رواندا، الكاميرون وملاوي، حيث تم تسليم شهادات البرنامج لنحو 18 متدربًا من 9 دول أفريقية: الصومال، الكاميرون، بوركينا فاسو، رواندا، غينيا الاستوائية، غينيا كوناكري، كينيا، ليبيريا، ومالاوي.

وقال الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن ذلك البرنامج جاء بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، وذلك دعمًا لمسيرة التنمية الشاملة وتعزيزًا لأواصر التعاون الأفريقي، وتقديم الخبرات المصرية في المجال الزراعي للأشقاء من الدول القارة السمراء.

وأشار موسى الى أن المركز المصري الدولي للزراعة، يعد الذراع الأساسية لتدريب مبعوثي دول القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية ودول جنوب شرق آسيا، وتقديم الخبرات التدريسية الفنية الزراعية لهم، ومن ثم يقومون بنقل تلك الخبرات لبلادهم، بما يساهم في تحقيق تنمية زراعية شاملة.

وفي سياق متصل سلمت المهندسة سهير الحفني مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة، شهادات إتمام البرنامج التدريبي للمبعوثين في حفل حضره عدد من سفراء الدول المشاركة، لافتة إلى أهمية هذا البرنامج، والذي استمرت فعالياته لمدة أسبوعين، حيث شهد تدريبًا مكثفًا على يد نخبة من الخبراء المصريين الذين أثروا هذه الدورة بعلمهم وتجاربهم، دعمًا لمسيرة التعاون الأفريقي

وأوضحت أن البرنامج قد تضمن أيضًا تنفيذ عدد من الزيارات الثقافية والسياحية بمحافظات الجيزة والإسكندرية للتعرف على بعض المعالم التاريخية والأثرية بجمهورية مصر العربية.

ومن جانبهم أشاد المبعوثين الناطقين باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية بنجاح البرنامج، موجهين الشكر إلى وزارة الزراعة والحكومة المصرية على استمرار تقديم الدعم الفني للأشقاء في أفريقيا بهدف تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة لدول القارة الافريقية، كما قاموا بتوجيه الشكر للمحاضرين من خبراء مركز البحوث الزراعية فضلًا عن توجيه الشكر للقائمين على أعمال الترجمة، والمنسقين والقائمين بالتنظيم والإشراف من المركز الدولي المصري للزراعة.

