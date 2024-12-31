الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

ريجيم البحر المتوسط، نظام غذائي متوازن وصحي ونتائجه مذهلة

إنقاص الوزن الزائد
إنقاص الوزن الزائد

ريجيم البحر المتوسط، أحد أشهر الأنظمة الغذائية الصحية التي أثبتت فعاليتها في إنقاص الوزن، وتعزيز الصحة العامة وتقليل مخاطر العديد من الأمراض المزمنة. 

استُلهِم هذا النظام من العادات الغذائية التقليدية لشعوب البحر المتوسط، مثل اليونان، إيطاليا، وإسبانيا، ويتميّز بتركيزه على المكونات الطبيعية والبسيطة مثل الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، المكسرات، وزيت الزيتون.


أساسيات ريجيم البحر المتوسط
 

أوضحت الدكتورة مها سيد، أخصائية التغذية العلاجية أن ريجيم البحر المتوسط يعتمد على تناول الأطعمة الطبيعية وغير المعالجة، والابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمشبعة بالسكريات والدهون الضارة.
 

أسرع أنظمة ريجيم
أسرع أنظمة ريجيم


تشمل أساسيات النظام ما يلي:

الخضروات والفواكه: تُعد هذه المجموعة أساس النظام، حيث توفر الألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.
الحبوب الكاملة: مثل القمح الكامل، الشوفان، والكينوا، وهي مصدر أساسي للطاقة والألياف.
البروتين النباتي والحيواني: يتمثل في البقوليات مثل العدس والحمص، والمكسرات، إلى جانب استهلاك معتدل للبروتين الحيواني مثل الأسماك والدواجن.
زيت الزيتون: يُعد المصدر الأساسي للدهون الصحية، ويستخدم كبديل للدهون المشبعة مثل الزبدة.
منتجات الألبان: يتم تناولها باعتدال، ويفضل اختيار الأنواع قليلة الدسم.
الأسماك والمأكولات البحرية: مصدر غني بالأوميغا-3 والبروتين، ويُنصح بتناولها مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.
الأعشاب والتوابل: تُستخدم كبديل صحي للملح لإضافة نكهة للأطعمة.

 

فوائد ريجيم البحر المتوسط الصحية

 

أضافت الدكتورة مها، أن هذا النظام الغذائي يتميز بفوائده الصحية العديدة التي تجعل منه الخيار الأمثل للراغبين في تحسين نمط حياتهم الغذائي، كما يلي:

صحة القلب والأوعية الدموية: يسهم ريجيم البحر المتوسط في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الوقاية من مرض السكري: يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف والكربوهيدرات المعقدة على استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل مقاومة الأنسولين.

التحكم في الوزن: بفضل التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين والدهون الصحية، يمنح هذا النظام شعورًا بالشبع لفترات طويلة، مما يساعد على تقليل استهلاك السعرات الحرارية.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: توفر مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات وزيت الزيتون حماية ضد تلف الخلايا وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

صحة الدماغ: الأوميجا-3 المتوفر في الأسماك يعزز صحة الدماغ ويحسن الوظائف الإدراكية، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية مثل الزهايمر.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: يعمل النظام على تعزيز صحة الأمعاء بفضل غناه بالألياف والبكتيريا المفيدة.

 

كيفية تطبيق ريجيم البحر المتوسط
 

التخلص من الوزن الزائد
التخلص من الوزن الزائد

لتطبيق هذا النظام الغذائي، يمكن اتباع النصائح التالية:

ابدأ بزيت الزيتون: استخدمه كبديل للدهون غير الصحية مثل السمن والزبدة.

ركز على الخضروات: املأ نصف طبقك بالخضروات المتنوعة في كل وجبة.

تناول البروتين بحكمة: اختر البروتين من مصادر نباتية أو أسماك، وقلل من اللحوم الحمراء.

استبدل الحبوب المكررة بالكاملة: مثل استبدال الخبز الأبيض بخبز الحبوب الكاملة.

تناول المكسرات والبذور: اجعلها جزءًا من وجباتك الخفيفة، ولكن باعتدال بسبب سعراتها العالية.

قلل من السكر: تجنب الحلويات والمشروبات السكرية، واستبدلها بالفواكه الطازجة.

اشرب الماء بكثرة: حافظ على ترطيب جسمك وشرب كمية كافية من الماء يوميًا.

 

نمط حياة متكامل مع ريجيم البحر المتوسط
 

ريجيم البحر المتوسط لا يقتصر على الأطعمة فقط، بل يشمل أيضًا تبني نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني، وتقليل التوتر، وتناول الطعام مع الأسرة والأصدقاء، مما يعزز الروابط الاجتماعية ويحفز على تناول الطعام ببطء ووعي.

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تحديات ستواجهك، وأهم والحلول
على الرغم من فوائده العديدة، قد يواجه البعض تحديات في الالتزام بريجيم البحر المتوسط، مثل:

التكلفة العالية لبعض المكونات: يمكن استبدال المكونات الباهظة بأخرى أقل تكلفة مثل العدس والحمص.

ضيق الوقت لتحضير الوجبات: يُنصح بإعداد وجبات مسبقة خلال عطلة نهاية الأسبوع لتوفير الوقت.

الرغبة في الأطعمة السكرية: يمكن التغلب على ذلك بتناول الفواكه المجففة كبديل صحي.

وأخيرا لفتت الدكتورة مها، إلى أن ريجيم البحر المتوسط ليس مجرد نظام غذائي لإنقاص الوزن، بل هو أسلوب حياة يعزز الصحة الجسدية والعقلية. بفضل مكوناته الغنية بالعناصر الغذائية وفوائده الصحية المثبتة.

 

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