احذري، "اليوم الفري" يضيع الجهد المبذول فى الدايت

اليوم الفرى من الأيام المحببة للفتيات والشباب فى فترة الريجيم لأنه يتيح لهم تناول الأكلات المحببة لهم فى هذا اليوم.

وهذا اليوم ضرورى ولا يمكن التغافل عنه لأنه بعيد للجسم قدرته على حرق الدهون بشكل أكبر وأسرع، لذا ينصح به الأطباء.

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي: إن الوجبة الفرى أو اليوم الفرى كما يطلق عليه البعض، هو أساسي عند اتباع أى نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، فهو يفاجئ الجسم بعد فترة طويلة من انتظامها على نظام ريجيم متوازن، ما يعمل على زيادة تحفيز الجسم لحرق الدهون المخزنة بالجسم.

وأضاف البدوي، أن هناك خطأ شائعا يقع فيه معظم من يتبع أنظمة الريجيم، وهو أن الفري وجبة واحدة فقط وليس يوما كاملا، ويعتقد البعض أنه مسموح خلال هذا اليوم تناول ما لذ وطاب من الأكلات الدسمة الغنية بالسعرات الحرارية؛ ظنا أن ذلك يساعد الجسم على حرق الدهون، ولكن فى الحقيقة هذا غير صحيح لأن اليوم الفري يضيع جهود مبذولة فى الريجيم ويسبب السمنة، بدلا من أن يقضى عليها.

شروط تناول الوجبة الفري أثناء الدايت

وتابع، أن تناول وجبة الفري له شروط للحفاظ على معدلات حرق الدهون بالجسم وتجنب تخزين أي دهون جديدة بالجسم، ومن شروط تناول وجبة الفري أثناء الريجيم:

أن تكون وجبة واحدة.

يتم تناولها فى النهار بحد أقصى الساعة الثالثة عصرا.

يجب خلال هذا اليوم المسموح فيه بتناول الوجبة الفري تناول وجبة إفطار وعشاء خفيفة وقليلة السعرات الحرارية.

يجب شرب الماء الوفير قبل وبعد الأكل؛ للتحكم فى الشهية ومساعدة الجسم على طرد السموم وإنقاص الوزن.

يفضل ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة بعد تناول الطعام بساعتين لتحسين عملية الهضم وعدم تخزين الدهون بالجسم.

اليوم الفري، فيتو

نصائح مهمة لحياة صحية

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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