بعد وصفها بـ"الأدوية المعجزة"، علماء يحذرون من مخاطر حقن نقص الوزن

حذر علماء من مخاطر جديدة لحقن نقص الوزن ولعبت أدوية إنقاص الوزن مثل Ozempic وMounjaro وZepbound دورًا في علاج وباء السمنة، حتى إن البعض وصفها بأنها "أدوية معجزة"، ورغم أنها صُممت في الأصل لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، فقد ثبت أنها فعالة للغاية في إنقاص الوزن.

الآثار الجانبية المقلقة لأدوية نقص الوزن

ومع ذلك، تسلط دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature Medicine الضوء على بعض الآثار الجانبية المقلقة لأدوية نقص الوزن والتي يجب على الناس أخذها في الاعتبار.

ترتبط أدوية نقص الوزن بمجموعة من الفوائد الصحية في الدراسات السابقة من تقليل خطر الإصابة بالخرف إلى السيطرة على إدمان الكحول، لكن الدراسة الجديدة تقول إن استخدامها يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمشاكل الكلى والبنكرياس والجهاز الهضمي.

يجب دراسة هذه الآثار الجانبية غير المعروفة بشكل أكبر لأن أدوية إنقاص الوزن هذه جديدة نسبيًا وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم تأثيرها الكامل.

وأجرى باحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن دراسة على أكثر من مليوني شخص مصاب بمرض السكري يتناولون أدوية GLP-1 وتم أخذ 2 مليون من المحاربين القدامى الذين عولجوا من مرض السكري، وكان من بين المرضى أشخاص من مختلف الأعمار والأعراق والجنسين.

قارن الباحثون 175 نتيجة صحية بين المحاربين القدامى الذين تناولوا أدوية GLP-1RA لعلاج مرض السكري وأولئك الذين تناولوا أدوية أكثر تقليدية تباع تحت أسماء تجارية مثل Jardiance وGlipizide وJanuvia.

وأبرزت الدراسة العديد من الفوائد لأدوية GLP-1RA بما في ذلك انخفاض مخاطر النوبات والإدمان على مواد مثل الكحول والقنب والمنشطات والأفيونيات، كما شهد الأشخاص انخفاضًا في مخاطر الأفكار الانتحارية وإيذاء النفس والشره المرضي والاضطرابات الذهانية مثل الفصام. كما أظهرت انخفاضًا في خطر الاضطرابات العصبية المعرفية مثل ألزهايمر والخرف.

قال العلي، مدير مركز علم الأوبئة السريرية في مستشفى سانت لويس "من المثير للاهتمام أن أدوية GLP-1RA تعمل على المستقبلات التي يتم التعبير عنها في مناطق الدماغ المشاركة في التحكم في النبضات والمكافأة والإدمان - مما يفسر فعاليتها في الحد من اضطرابات الشهية والإدمان".

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