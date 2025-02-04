5 عادات صباحية بسيطة تساعد في خسارة الوزن والحفاظ على رشاقتك

يمكن أن يساعد إجراء بعض التغييرات الصغيرة على الروتين الصباحي في إنقاص الوزن والحفاظ عليه.

ونستعرض 5 عادات صباحية بسيطة يمكن دمجها مع النظام الغذائي للمساعدة على إنقاص الوزن.

1. تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين

تعد وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، لذلك ما يأكله الشخص أول شيء في الصباح يمكن أن تحدد مسار اليوم بالكامل.

فهي تحدد ما إذا كان الشخص سيشعر بالشبع والرضا حتى الغداء، أو ما إذا كان سيتجه إلى شراء الوجبات الخفيفة في منتصف النهار.

يساعد تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام والمساعدة في إنقاص الوزن، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أظهرت الدراسات أن تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين يؤدي إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام بعد الوجبة بشكل أكثر فعالية من وجبة إفطار تحتوي على بروتين عادي، كما أنه مرتبطًا بزيادة أقل في الدهون وتقليل تناول الطعام اليومي والجوع.

ويساعد البروتين أيضًا في إنقاص الوزن عن طريق تقليل مستويات هرمون الجريلين، وهو "هرمون الجوع" المسؤول عن زيادة الشهية.

وتعد الأطعمة التالية مصدر جيد للبروتين مثل البيض والزبادي اليوناني والجبن القريش والمكسرات وبذور الشيا

2. شرب الكثير من الماء

يعد بدء الصباح بكوب أو كوبين من الماء هو وسيلة سهلة لتعزيز فقدان الوزن.

حيث يمكن أن يساعد الماء في زيادة انفاق للطاقة، أو عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك، لمدة 60 دقيقة على الأقل.

وقد يقلل شرب الماء من الشهية وتناول الطعام لدى بعض الأفراد.

3. الحصول على بعض أشعة الشمس

يمكن أن يساعد فتح الستائر للسماح بدخول بعض أشعة الشمس أو قضاء بضع دقائق إضافية في الخارج كل صباح في بدء فقدان الوزن.

وجدت إحدى الدراسات أن التعرض لمستويات معتدلة من الضوء في أوقات معينة من اليوم يمكن أن يؤثر على الوزن.

التعرض لأشعة الشمس هو أيضًا أفضل طريقة لتلبية الاحتياجات اليومية من فيتامين د، فوجدت بعض الدراسات أن تلبية متطلبات فيتامين د يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وحتى منع زيادة الوزن.

يمكن أن تختلف كمية التعرض لأشعة الشمس التي يحتاجها الشخص بناءً على نوع البشرة والموسم والموقع، ومع ذلك، فإن السماح بدخول بعض ضوء الشمس أو الجلوس في الخارج لمدة 10 - 15 دقيقة كل صباح قد يكون له تأثير مفيد على فقدان الوزن.

4. ممارسة اليقظة الذهنية

اليقظة الذهنية هي ممارسة تتضمن التركيز الكامل على اللحظة الحالية وإضفاء الوعي على الأفكار والمشاعر.

لقد ثبت أن هذه الممارسة تعزز فقدان الوزن وتشجع على عادات الأكل الصحية.

على سبيل المثال، وجد تحليل لـ 19 دراسة أن التدخلات القائمة على اليقظة الذهنية تزيد من فقدان الوزن وتقلل من سلوكيات الأكل المرتبطة بالسمنة.

توصلت مراجعة أخرى إلى نتائج مماثلة، مشيرة إلى أن تدريب اليقظة الذهنية أدى إلى فقدان كبير للوزن في 68٪ من الدراسات التي تمت مراجعتها.

ممارسة اليقظة الذهنية بسيطة، للبدء، حاول قضاء خمس دقائق كل صباح في الجلوس بشكل مريح في مكان هادئ والتواصل مع الحواس.

5. ممارسة بعض التمارين الرياضية

يمكن أن يساعد القيام ببعض النشاط البدني أول شيء في الصباح في تعزيز فقدان الوزن.

في حين لا يكون هناك فرق كبير في الرغبة الشديدة في تناول طعام معين بين أولئك الذين يمارسوا الرياضة في الصباح مقابل فترة ما بعد الظهر، فإن ممارسة الرياضة في الصباح كانت مرتبطة بمستوى أعلى من الشبع، وقد يساعد ممارسة التمارين الرياضية في الصباح أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة طوال اليوم.

يمكن أن يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم إلى العديد من الأعراض السلبية، بما في ذلك الجوع المفرط.

أظهرت إحدى الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية في الصباح كانت مرتبطة بتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

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