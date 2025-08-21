خطوات بسيطة تساعدك فى العناية بالبشرة الجافة

البشرة الجافة من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج إلى عناية خاصة، لأنها غالبا ما تعاني من فقدان الرطوبة والنعومة، مما يجعلها عرضة للتشققات والالتهابات والظهور المبكر لعلامات الشيخوخة.

ومع التغيرات المناخية، خاصة في فصل الشتاء أو عند التعرض للشمس كثيرا والرياح، تزداد مشكلات البشرة الجافة إذا لم يتم الاعتناء بها بشكل صحيح.

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن البشرة الجافة تتميز بانخفاض إفراز الزيوت الطبيعية، وهو ما يجعل الطبقة الخارجية من الجلد تفتقد الترطيب اللازم لحمايتها، وغالبا ما يشعر أصحاب هذا النوع من البشرة بالشد والجفاف بعد غسل الوجه، كما قد تظهر قشور أو بقع خشنة على سطح الجلد، لذلك، الهدف الأساسي من العناية بالبشرة الجافة هو تعويض الترطيب المفقود وحمايتها من العوامل التي تزيد الجفاف.

نصائح يومية للعناية بالبشرة الجافة

وأضافت أن هناك بعض النصائح التى تساعد فى العناية بالبشرة الجافة، منها:-

استخدمي كريم مرطب مناسب للبشرة الجافة يحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك، أو الجلسرين، أو زبدة الشيا أو الزيوت الطبيعية.

من الأفضل وضع المرطب مباشرة بعد غسل الوجه أو الاستحمام بينما البشرة ما زالت رطبة لزيادة امتصاصه.

يمكن تكرار الترطيب مرتين إلى ثلاث مرات يوميا حسب الحاجة.

ابتعدي عن الصابون العادي أو الغسولات التي تحتوي على كبريتات قوية لأنها تزيد من جفاف البشرة.

استخدمي غسول لطيف مخصص للبشرة الجافة يحتوي على مكونات مرطبة مثل الحليب أو زيت اللوز.

الجفاف لا يقتصر على الخارج فقط، بل يبدأ من الداخل، لذلك احرصي على شرب 8 أكواب من الماء يوميا للحفاظ على توازن رطوبة الجلد.

يمكن أيضا تناول مشروبات عشبية صحية مثل البابونج أو النعناع التي تساعد في تهدئة البشرة.

الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة يزيل الزيوت الطبيعية من البشرة ويزيد الجفاف.

يفضل استخدام ماء فاتر والابتعاد عن المياه الساخنة جدا، خاصة في الشتاء.

حتى البشرة الجافة تحتاج إلى حماية من الأشعة فوق البنفسجية، التي قد تسبب تلف الخلايا وزيادة التجاعيد، لذا استخدمي واقي شمس مناسب للبشرة الجافة يحتوي على مكونات مرطبة بدرجة حماية لا تقل عن SPF 30.

النظام الغذائي يلعب دور مهم في صحة البشرة، لذا أكثري من تناول الأطعمة الغنية بـ أوميجا 3 مثل السمك، الجوز، بذور الكتان لأنها تساعد على تعزيز الترطيب الطبيعي للبشرة، وتناولي الفواكه والخضروات الطازجة الغنية بالفيتامينات، خاصة فيتامين E وفيتامين C.

يمكن عمل روتين ليلي باستخدام الزيوت مثل زيت جوز الهند، زيت اللوز الحلو، أو زيت الأرجان، حيث تمنح البشرة ترطيب عميق وتحافظ على مرونتها، ويفضل وضع الزيت قبل النوم وتدليكه بلطف على الوجه واليدين.

قللي من استخدام مستحضرات التجميل الثقيلة أو التي تحتوي على كحول وعطور قوية لأنها تزيد من الجفاف، واختاري منتجات مخصصة للبشرة الحساسة والجافة.

التقشير يساعد على إزالة الخلايا الميتة والقشور التي قد تعيق امتصاص الترطيب، لذا استخدمي مقشر لطيف مرة واحدة أسبوعيا يحتوي على مكونات طبيعية مثل الشوفان المطحون أو السكر مع العسل.

في الشتاء أو في الأماكن المكيفة، يمكن أن يجف الهواء مما يزيد من جفاف البشرة، لذا استخدام جهاز ترطيب الجو يساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة.

العناية بالبشرة الجافة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة الجافة

اولا قناع العسل والزبادى

اخلطي ملعقة من العسل مع ملعقة من الزبادي.

ضعيه على الوجه 20 دقيقة ثم اغسليه بماء فاتر.

هذا القناع يرطب البشرة بعمق ويتركها ناعمة.

ثانيا قناع زيت الزيتون والأفوكادو

اهرسي نصف ثمرة أفوكادو وأضيفي ملعقة زيت زيتون.

يوضع على البشرة 15 دقيقة ثم يشطف.

يساعد على ترميم البشرة الجافة والتالفة.

ثالثا قناع الحليب والشوفان

انقعي ملعقة شوفان في نصف كوب حليب دافئ.

ضعي الخليط على الوجه كقناع مهدئ ومرطب.

نصائح لروتين ليلي مثالي للبشرة الجافة

وتابعت، وللعناية بالبشرة ليلا، يجب عمل روتين مثالي للبشرة الجافة، ومن أهم خطواته:-

تنظيف الوجه بغسول لطيف.

استخدام تونر مرطب خالى من الكحول.

وضع سيروم غني بالهيالورونيك أسيد أو فيتامين E.

تطبيق كريم ليلي مغذي أو زيت طبيعي قبل النوم.

