التخلص من الالتهاب وترطيب الجلد، فوائد متعددة لدقيق الشوفان في الحفاظ على البشرة

يساعد الشوفان في تهدئة البشرة الجافة والطفح الجلدي الخفيف كما يساعد في تحسين ميكروبيوم البشرة

وتقول طبيبة الأمراض الجلدية جوري كابور، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي "بصرف النظر عن كونه مغذيًا في الصباح، فقد تم استخدام الشوفان لفترة طويلة - حتى في العصور المصرية القديمة للعناية بالبشرة".

ما هو دقيق الشوفان الغرواني؟

شوفان الغرواني هو الشوفان الذي تم طحنه ناعمًا ثم غليه، ويؤدي غلي الشوفان إلى استخراج المادة الغروانية، التي تحتوي على النشويات والجزيئات المفيدة الأخرى.

يمكن العثور على دقيق الشوفان الغروي في العديد من منتجات العناية بالبشرة، مثل:

مساحيق الاستحمام

الكريمات والمرطبات

علاجات الطفح الجلدي

الشامبو

كريمات الحلاقة

ما هي فوائد دقيق الشوفان الغروي؟

يعد دقيق الشوفان واقي ممتاز للبشرة ويمكنه ترطيب البشرة الملتهبة أو المتهيجة بشكل جيد للغاية.

الفوائد الرئيسية لدقيق الشوفان الغروي للبشرة:

مضاد للالتهابات، دقيق الشوفان الغروي هو مكون مهدئ للعناية بالبشرة لأنه يحتوي على مكونات تساعد في تقليل الالتهاب، ويفعل ذلك عن طريق تهدئة السيتوكينات، وهي بروتينات التهابية في الجسم تسبب حكة الجلد واحمراره.

خصائص مضادة للأكسدة، يحتوي دقيق الشوفان الغروي على فيتامين هـ، وهو مضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في منع تلف الخلايا الضار (وبالتالي، تقليل علامات الشيخوخة في البشرة).

يرطب، تساعد النشويات وبيتا جلوكان (سكر مركب طبيعي) في دقيق الشوفان الغروي البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة.

يدعم حاجز الجلد الصحي، يتكون ميكروبيوم الجلد من كائنات مجهرية (بكتيرية وفطرية) موجودة بشكل طبيعي، فيوفر ميكروبيوم الجلد الصحي حاجزًا وقائيًا يساعد على صد الميكروبات غير الصحية التي يمكن أن تهيج بشرتك وتسبب الالتهاب.

يقلّل من بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، تظهر الأبحاث أن دقيق الشوفان الغروي يساعد في علاج الإكزيما عن طريق تقليل كمية نمو المكورات العنقودية على الجلد المعرض للإكزيما، المكورات العنقودية هي بكتيريا شائعة ضارة يمكن أن تساهم في تفاقم الإكزيما.

ما هي الحالات الجلدية التي يمكن لدقيق الشوفان الغروي تهدئتها؟

يمكن أن يكون دقيق الشوفان الغروي مكونًا مفيدًا وآمنًا ومهدئًا للحالات المزمنة التي تسبب تهيج سطح الجلد، مثل الإكزيما والصدفية.

لكن ليس من الضروري أن يكون الشخص مصابًا بحالة جلدية مزمنة للاستفادة من منتجات دقيق الشوفان الغروي، فهو علاج جيد لتهيج الجلد الخفيف، وتشمل الحالات الأخرى:

جفاف الجلد

حكة الجلد

طفح جلدي خفيف

حروق الحلاقة

حروق الشمس

ما هي أفضل طريقة لاستخدام دقيق الشوفان الغروي على البشرة؟

يمكن استخدام دقيق الشوفان الغروي في منتج موضعي يبقى على البشرة، مثل الكريم أو المرهم، افركيه على بشرتك واستخدميه مرتين في اليوم.

يمكن أيضًا استخدام المنتجات التي تلامس البشرة مؤقتًا، مثل مسحوق الاستحمام، ابق في حمام دقيق الشوفان الغروي لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

كيفية صنع دقيق الشوفان الغروي في المنزل

لصنع دقيق الشوفان الغروي:

امزج نصف كوب من الشوفان غير المطبوخ في الخلاط أو محضر الطعام حتى يصبح مسحوقًا ناعمًا جدًا.

ضع مسحوق الشوفان في قدر صغير مع كوب واحد من الماء واتركه حتى يغلي.

اغلي لبضع دقائق لاستخراج النشويات المفيدة.

برّد دقيق الشوفان المسلوق إلى درجة حرارة الغرفة.

استخدم كوبًا واحدًا من دقيق الشوفان الغروي في الحمام أو ضع القليل منه على البشرة كعجينة.

ابق في الحمام أو اترك العجينة على بشرتك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

ما هي الآثار الجانبية لدقيق الشوفان الغروي؟

تجنب دقيق الشوفان الغروي إذا كنت تعاني من حساسية الشوفان، لكن بشكل عام، دقيق الشوفان الغروي جيد التحمل ونادرًا ما يكون له آثار جانبية، فهوه آمن للأطفال والكبار.

ولكن إذا كانت بشرتك حساسة للغاية ومعرضة للحساسية، توصي بإجراء اختبار موضعي أولًا: ضع القليل من منتج دقيق الشوفان الغروي وانتظر من 24 إلى 48 ساعة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من احمرار أو حكة، إذا لم يكن لديك رد فعل، فيجب أن يكون من الجيد استخدامه على الجسم بالكامل.

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