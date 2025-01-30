تقشير البشرة الجافة بالمواد الطبيعية، خلال فصل الشتاء

التقشير بالمواد الطبيعية للبشرة الجافة، تعاني البشرة الجافة بشكل خاص خلال فصل الشتاء، من مشكلات عديدة مثل؛ التشقق، الخشونة، والاحمرار بسبب برودة الطقس وانخفاض نسبة الرطوبة.



ومع تراكم الجلد الميت، تبدو البشرة باهتة وغير صحية، مما يجعل التقشير خطوة ضرورية للحفاظ على نضارتها وحيويتها.

أكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أن التقشير بالمواد الطبيعية من أهم الروتينات التي يجب الالتزام بها بشكل منتظم، للعناية بالبشرة الجافة خلال فصل الشتاء، حيث يساعد في إزالة الجلد الميت، تحسين نضارة البشرة، وزيادة امتصاص المرطبات.



لكن نظرًا لحساسية البشرة الجافة، من الأفضل استخدام مكونات طبيعية لطيفة لتجنب تهيجها.

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة التجميل، أهمية التقشير للبشرة الجافة، فوائده، أبرز المواد الطبيعية المستخدمة فيه، وطريقة تطبيقه بشكل آمن خلال الشتاء.



أهمية التقشير للبشرة الجافة في الشتاء



فوائد تقشير البشرة

تتعرض البشرة الجافة خلال الشتاء لعوامل تؤدي إلى فقدان الزيوت الطبيعية بسرعة، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف والتقشر.

لذلك، فإن تقشير البشرة بشكل منتظم يساعد في:



إزالة خلايا الجلد الميتة وتحفيز تجديد الخلايا، مما يجعل البشرة أكثر نعومة وإشراقًا.

تحسين امتصاص المرطبات والزيوت الطبيعية، حيث يعمل التقشير على تنظيف المسام وتسهيل وصول المواد المغذية للبشرة.

تحفيز الدورة الدموية مما يعزز نضارة البشرة ويمنحها مظهرًا صحيًا.

منع التشققات والجفاف الشديد الذي قد يؤدي إلى تهيج البشرة والتهاباتها.

أفضل المواد الطبيعية لتقشير البشرة الجافة في الشتاء



عند اختيار مقشرات طبيعية للبشرة الجافة، يجب أن تكون غنية بالمرطبات، ناعمة على البشرة، وتساعد في تغذيتها دون أن تسبب تهيجًا. فيما يلي بعض أفضل المواد الطبيعية المستخدمة:

وصفات طبيعية لتقشير البشر

1. السكر البني والعسل

يعد السكر البني من أفضل الخيارات لتقشير البشرة الجافة، لأنه أقل خشونة من السكر الأبيض، بينما يعمل العسل كمضاد للالتهابات ومرطب طبيعي.

طريقة الاستخدام:

اخلطي ملعقة كبيرة من السكر البني مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

دلكي الخليط بلطف على البشرة بحركات دائرية لمدة دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ورطّبيه بعد ذلك.



2. دقيق الشوفان والحليب

يحتوي الشوفان على خصائص مهدئة ومرطبة، كما يعمل كمقشر لطيف، بينما يساعد الحليب في تغذية البشرة وتفتيحها.

طريقة الاستخدام:

امزجي ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون مع ملعقتين من الحليب حتى تحصلي على عجينة.

ضعي المزيج على الوجه واتركيه لمدة 5 دقائق، ثم دلكي بلطف قبل شطفه بالماء الفاتر.



3. القهوة وزيت جوز الهند

القهوة غنية بمضادات الأكسدة وتساعد على تقشير البشرة بلطف، بينما يعمل زيت جوز الهند على ترطيبها بعمق.

طريقة الاستخدام:

امزجي ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

دلكي البشرة بلطف بحركات دائرية ثم اغسليها بالماء الدافئ.



4. الزبادي والشوفان

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تقشير البشرة بلطف، بينما يمنح الشوفان ترطيبًا إضافيًا.

طريقة الاستخدام:

امزجي ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

ضعي الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق ثم دلكي بلطف واشطفيه بالماء الفاتر.



5. الخيار والسكر

الخيار مرطب ومهدئ للبشرة، بينما يعمل السكر كمقشر لطيف.

طريقة الاستخدام:

اهرسي نصف حبة خيار واخلطيها مع ملعقة صغيرة من السكر.

ضعي المزيج على البشرة بحركات دائرية ثم اشطفيه بعد 5 دقائق.

نصائح مهمة عند تقشير البشرة الجافة في الشتاء



لضمان الحصول على أفضل النتائج من التقشير الطبيعي دون التسبب في تهيج أو جفاف إضافي للبشرة، ينصح باتباع هذه النصائح:

تقشير البشرة مرة إلى مرتين أسبوعيًا فقط، لأن الإفراط في التقشير قد يزيد من الجفاف.

تجنب استخدام مواد خشنة جدًا مثل الملح أو السكر الأبيض الخشن على الوجه، لأنها قد تسبب خدوشًا للبشرة.

ترطيب البشرة فورًا بعد التقشير باستخدام كريم مرطب غني أو زيت طبيعي مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الأرغان.

استخدام ماء فاتر عند شطف الوجه، لأن الماء الساخن قد يزيد من جفاف البشرة.

اختبار أي وصفة جديدة على جزء صغير من الجلد قبل تطبيقها على الوجه بالكامل للتأكد من عدم حدوث حساسية.

شرب كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.

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