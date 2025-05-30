تعانى صاحبات البشرة الجافة من ظهور التشققات باستمرار بالبشرة وخشونة البشرة أحيانا، وللأسف يصل الأمر إلى ظهور التجاعيد المبكرة ما يؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبي.

وتحرص الفتيات دائما على ترطيب البشرة الجافة بعمق بواسطة الكريمات اليومية والوصفات الطبيعية مع شرب الماء الوفير يوميا.

قناع العسل والزبدة لترطيب البشرة الجافة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع العسل والزبدة لترطيب البشرة الجافة بعمق.

المكونات:-

2 ملعقة عسل نحل

ملعقة زبد ويفضل زبد أبيض طبيعي

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نضيف لها العسل ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام متجانس وناعم وخالى من التكتلات.

نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع البشرة.

ثم نجفف البشرة ونرطبها.

نكرر القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يرطب البشرة بعمق ويجعلها طرية ويغذيها بالعناصر الغذائية المهمة التي تحتاجها.

هذا القناع يقاوم الالتهابات بالبشرة ويعزز من نعومتها وجمالها ونضارتها منا يعمل على محاربة التجاعيد.

يجب المواظبة على تطبيقه أسبوعيا للحصول على بشرة جميلة وناعمة وأكثر نضارة.

قناع العسل والزبدة لترطيب البشرة الجافة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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