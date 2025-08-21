الخميس 21 أغسطس 2025
زيلينسكي: من الممكن عقد لقاء مع بوتين بشرط

بوتين وزيلينسكي،
بوتين وزيلينسكي، فيتو

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه من الممكن عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكن "بعد الاتفاق على الضمانات الأمنية".

سويسرا والنمسا وتركيا مواقع محتملة للمفاوضات

وأشار زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في كييف، إلى سويسرا والنمسا وتركيا كمواقع محتملة للمفاوضات.

وأضاف: "نريد التوصل إلى تفاهم بشأن هيكلية الضمانات الأمنية خلال 7 إلى 10 أيام".

 لم يكن بوتين على استعداد لعقد اجتماع

وتابع الرئيس الأوكراني: "بناء على هذا التفاهم، نهدف إلى عقد اجتماع ثلاثي" مع بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

كما أوضح أنه يتطلع إلى "رد فعل قوي" من الولايات المتحدة، إذا لم يكن بوتين على استعداد لعقد اجتماع.

ووسط مساعٍ غربية لوقف حرب أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، انتقد زيلينسكي تعزيز روسيا قواتها على خط المواجهة الجنوبي، في منطقة زابوريجيا التي تطالب موسكو بضمها.

التنازلات التي ترغب موسكو في تقديمها فيما يتعلق بالأراضي

وقال: "زابوريجيا.. العدو يعزز وجوده. يمكننا أن نرى أنهم يواصلون نقل جزء من قواتهم من اتجاه كورسك إلى زابوريجيا".

وأضاف زيلينسكي أنه من غير الواضح ما التنازلات التي ترغب موسكو في تقديمها فيما يتعلق بالأراضي، قائلا إن مقترح عقد محادثات مستقبلية في بوادبست "يمثل تحديا".

