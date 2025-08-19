الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بوتين يقترح إجراء محادثات مع زيلينسكي في موسكو

بوتين وترامب، فيتو
بوتين وترامب، فيتو

أفادت وكالة أ ف ب، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير  بوتين اقترح أن تستضيف العاصمة الروسية موسكو المحادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

بوتين يقترح إجراء محادثات مع زيلينسكي في موسكو

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إظهار المرونة في المفاوضات بشأن تسوية في أوكرانيا.

 

ترامب: على زيلينسكي إظهار المرونة في المفاوضات بشأن تسوية في أوكرانيا

وتابع ترامب: من المستحيل عودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.  وأضاف ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف "الناتو".

واختتم بأن القرارات في المفاوضات سيتخذها بوتين وزيلينسكي، والولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن الصراع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيلينسكي موسكو بوتين

مواد متعلقة

بوتين يبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي والمستشار الألماني يكشف الموعد

رصدتها كاميرات البيت الأبيض، ترامب يهمس لـ ماكرون باعتراف مفاجئ عن بوتين (فيديو)

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميني باص بطريق الأوتوستراد (صور)

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

الإسكان: قرار سحب أرض الزمالك جاء بعد مراجعة دقيقة وشاملة

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

"تنتظر قرار عملية تانية"، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأنغام

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل الاستماع لتلاوة القرآن الكريم لغير القادرين على قراءته

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بالهموم والمتاعب والضيق

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads