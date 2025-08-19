الأرض جزء من الحوار، روبيو يوجه الصدمة الثالثة إلى زيلينسكي قبل مفاوضات إنهاء الحرب

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الإثنين، إن على أوكرانيا وروسيا "تقديم بعض التنازلات"، وإن "الأرض بالطبع" ستكون جزءًا من الحوار.

في معرض حديثه عن اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي، قال روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "في جوهر الأمر، عليهم أن يؤمنوا بأنه في نهاية هذه الحرب، سيكونون في وضع لا يسمح لهم بالتعرض للغزو مرة أخرى. أعتقد أن هذا صحيح أيضًا، وأعتقد أنه منطق سليم، ولا أعرف لماذا يصعب على الكثير من الناس فهمه".



وأضاف: "في أي مفاوضات لإنهاء حرب، أو أي صراع، سيتطلب الأمر من كلا الجانبين أن يلتقيا، وأن يقدما أيضًا التنازلات وسيتعين على كل جانب تقديم بعض التنازلات، ومن الواضح أن الأرض، أو تحديد حدود تلك الحرب، أو تحديد نقطة توقفها، ستكون جزءًا من تلك المحادثات".

وأكد زيلينسكي مرارًا وتكرارًا أنه غير مستعد للتنازل عن الأراضي الأوكرانية كجزء من مفاوضات إنهاء الحرب.

وقال في رسالة عبر تليجرام الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن ترامب أن تبادل الأراضي سيكون ضمن أي اتفاق سلام محتمل: "لن يتنازل الأوكرانيون عن أراضيهم للمحتل".



ويأتي تصريح وزير الخارجية الأمريكي بعد تأكيدات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الثلاثاء، الذي قال إن عضوية أوكرانيا في الحلف ليست قيد المناقشة في الوقت الراهن.

وقال روته في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى معارضتها لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو".



وأضاف أن "الموقف الرسمي للحلف بعد قمة عام 2024 هو أن هناك طريقًا لا رجعة فيه لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو. لكن ما نناقشه هنا ليس عضوية الناتو، بل المادة الخامسة، وهي نوع من الضمانات الأمنية لأوكرانيا".



كما صرح بأن مسألة إمكانية إرسال قوات أوروبية وأمريكية إلى أوكرانيا "لم تناقش إطلاقًا" خلال اجتماعاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وتابع، "لم نناقش ذلك إطلاقا اليوم. سيكون هذا جزءًا من المناقشات التي ستبدأ الآن".

