ترامب: على زيلينسكي إظهار المرونة في المفاوضات بشأن التسوية بأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إظهار المرونة في المفاوضات بشأن تسوية في أوكرانيا.

ترامب: على زيلينسكي إظهار المرونة في المفاوضات بشأن تسوية في أوكرانيا

وتابع ترامب: من المستحيل عودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.

ووأضاف: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف "الناتو".

واختتم بأن القرارات في المفاوضات سيتخذها بوتين وزيلينسكي، والولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن الصراع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.