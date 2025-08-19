زيلينسكي يرفض مقترح بوتين لعقد قمة ثلاثية في موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض العرض الذي قدمه نظيره الروسي فلاديمير بوتين لاستضافة قمة ثلاثية في موسكو لبحث مسار الحرب الروسية الأوكرانية.

إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

يأتي هذا الرفض في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحركات دبلوماسية متسارعة بهدف إيجاد مخرج للأزمة الممتدة منذ أكثر من عامين، والتي ألقت بظلالها على الأمن الأوروبي والاقتصاد العالمي.

الموقف الأوكراني

وأكدت كييف مرارًا أنها لا ترى في موسكو مكانًا محايدًا لاستضافة أي مفاوضات، مشددة على أن أي محادثات سلام يجب أن تنطلق من انسحاب القوات الروسية وعودة الأراضي الأوكرانية المحتلة.

وكشف مصدر مطلع، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعداده للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق وكالة "فرانس برس".



ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدر، أنه يُؤمل أن يُعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحلول نهاية الشهر الحالي.

