الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زيلينسكي يرفض مقترح بوتين لعقد قمة ثلاثية في موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية

زيلينسكي وترامب،
زيلينسكي وترامب، فيتو

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض العرض الذي قدمه نظيره الروسي فلاديمير بوتين لاستضافة قمة ثلاثية في موسكو لبحث مسار الحرب الروسية الأوكرانية.

إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

يأتي هذا الرفض في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحركات دبلوماسية متسارعة بهدف إيجاد مخرج للأزمة الممتدة منذ أكثر من عامين، والتي ألقت بظلالها على الأمن الأوروبي والاقتصاد العالمي.

الموقف الأوكراني

وأكدت كييف مرارًا أنها لا ترى في موسكو مكانًا محايدًا لاستضافة أي مفاوضات، مشددة على أن أي محادثات سلام يجب أن تنطلق من انسحاب القوات الروسية وعودة الأراضي الأوكرانية المحتلة.

 

وكشف مصدر مطلع، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعداده للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق وكالة "فرانس برس".


ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدر، أنه يُؤمل أن يُعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحلول نهاية الشهر الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيلينسكي الرئيس الأوكراني بوتين موسكو الحرب الروسية الأوكرانية

مواد متعلقة

ترامب: على زيلينسكي إظهار المرونة في المفاوضات بشأن التسوية بأوكرانيا

واشنطن بوست: زيلينسكي شكر ترامب 11 مرة خلال لقائهما بالبيت الأبيض

بوتين يبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي والمستشار الألماني يكشف الموعد

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميني باص بطريق الأوتوستراد (صور)

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

الإسكان: قرار سحب أرض الزمالك جاء بعد مراجعة دقيقة وشاملة

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

"تنتظر قرار عملية تانية"، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأنغام

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل الاستماع لتلاوة القرآن الكريم لغير القادرين على قراءته

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بالهموم والمتاعب والضيق

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads