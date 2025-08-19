لا عضوية ولا قوات على الأرض، صدمتان من "الناتو" لـ زيلينسكي بعد قمة ترامب والأوروبيين

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الثلاثاء، أن عضوية أوكرانيا في الحلف ليست قيد المناقشة في الوقت الراهن.



وقال روته في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى معارضتها لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو".



وأضاف أن "الموقف الرسمي للحلف بعد قمة عام 2024 هو أن هناك طريقًا لا رجعة فيه لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو. لكن ما نناقشه هنا ليس عضوية الناتو، بل المادة الخامسة، وهي نوع من الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

كما صرح بأن مسألة إمكانية إرسال قوات أوروبية وأمريكية إلى أوكرانيا "لم تناقش إطلاقا" خلال اجتماعاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وتابع، "لم نناقش ذلك إطلاقا اليوم. سيكون هذا جزءًا من المناقشات التي ستبدأ الآن".



وأفاد: "سنحاول الارتقاء بها إلى مستوى أعلى من التفاهم خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

واشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى أن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وغيره من الشركاء الأوروبيين والحلف كان ناجحًا للغاية.

والتقى قادة أوروبيون من بينهم زيلينسكي بالرئيس ترامب في البيت الأبيض، وسط الجهود المستمرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبعد اجتماع ثنائي بين ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي، التقى الثنائي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، إضافة إلى روته.

وعقب الاجتماع، قال المستشار الألماني إن النتائج "فاقت توقعاتنا"، معبرا عن ترحيبه بإعلان ترامب بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وتابع: "ينبغي على أوروبا بأكملها المشاركة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

من جهته، ذكر ترامب أنه "خلال الاجتماع ناقشنا الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والتي ستقدمها الدول الأوروبية المختلفة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

وتابع: "الجميع سعداء للغاية بإمكانية تحقيق السلام لروسيا/أوكرانيا".

وأوضح: "في ختام الاجتماعات، اتصلت بالرئيس فلاديمير بوتين، وبدأت الترتيبات لعقد اجتماع، في مكان سيتم تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي. بعد انعقاد هذا الاجتماع، سيكون لدينا اجتماع ثلاثي، والذي سيكون بين الرئيسين، بالإضافة إليَّ".

