واشنطن بوست: زيلينسكي شكر ترامب 11 مرة خلال لقائهما بالبيت الأبيض

حرص الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما في البيت الأبيض أمس الاثنين، كثيرًا.

إنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا

ووفق تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، شكر زيلينسكي ترمب على استضافته وقادة العالم الآخرين في محاولة لإنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا.

كما شكره على تعريفه بالضيوف الآخرين ووسائل الإعلام، وشكره على «محادثة جيدة جدًا»، وشكره على إعطائه خريطة لبلاده.

بشكل عام، شكر الرئيس الأوكراني ترامب نحو 11 مرة خلال الأربع دقائق والنصف التي خاطبه فيها علنًا، وانضم إلى قادة أوروبا، وحلف شمال الأطلسي (ناتو) الآخرين للإشادة بالرئيس الأمريكي.

الاجتماع انتهى بكارثة عندما وبخه ترامب

وأوضح زيلينسكي أنه تكيف خلال الأشهر الستة التي انقضت منذ زيارته الأخيرة للبيت الأبيض، وانتهى ذلك الاجتماع بكارثة عندما وبخه ترامب، ونائبه جيه دي فانس، متهمين إياه بعدم الاحترام والامتنان اللائقين للمساعدة الأميركية خلال الحرب التي استمرت ثلاث سنوات.

وأمر ترامب زيلينسكي بمغادرة البيت الأبيض، وأصدر ما بدا أنه تهديد بقطع المساعدات الأمريكية عن أوكرانيا بالكامل، وأدى هذا الاحتمال إلى مخاوف من خلاف دائم من شأنه أن يترك أوكرانيا، التي تعاني أصلًا من تفوق عسكري روسي كبير عليها، في موقف أضعف مع تنازلها تدريجيًا عن أراضٍ لروسيا.

الدبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا

جاء التبادل الأكثر توترًا في زيارة فبراير بعد أن دعا فانس إلى الدبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا، ثم روى زيلينسكي غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير القانوني لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، قائلًا: “إن قادة العالم مكّنوه منذ ذلك الحين”.

رد فانس: «سيدي الرئيس، بكل احترام، أعتقد أنه من عدم الاحترام أن تأتي إلى المكتب البيضاوي لمحاولة التقاضي في هذا الأمر أمام وسائل الإعلام الأمريكية، يجب أن تشكر الرئيس على محاولته إنهاء هذا الصراع».

الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي

تصاعدت حدة الحديث بين زيلينسكي وترامب، حتى عاد فانس إلى ساحة النقاش ليتناول موضوع امتنان الأوكرانيين لسنوات من الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي.

سأل فانس: «هل شكرتَ ولو مرة واحدة طوال هذا الاجتماع؟»، وانتهت الزيارة بمغادرة زيلينسكي من البيت الأبيض.

فعل زيلينسكي ذلك تحديدًا خلال الأشهر الستة الماضية، وشهدت العلاقات بين إدارة ترامب وأوكرانيا تحسنًا مطردًا خلال تلك الفترة، وفي الأشهر الأخيرة، أعرب ترامب عن إحباطه المتزايد من بوتين، واصفًا إياه بـ«المجنون»، ووصف وعوده بوقف إراقة الدماء في أوكرانيا بأنها «بلا معنى».

