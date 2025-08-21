الخميس 21 أغسطس 2025
زوج ينهي حياة زوجته بـ "ملة سرير" في سوهاج

مديرية أمن سوهاج،
مديرية أمن سوهاج، فيتو

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة بعدما تعدى عليها زوجها بقطعة خشبية "ملة السرير” مما أدى إلى وفاتها في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة. 

 

زوج يهشم رأس زوجته وينهي حياتها بـ ملة السرير لخلافات أسرية بسوهاج 

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج  إخطارًا من مستشفى طهطا العام بوصول  “ع.م ”، 36 عامًا - ربة منزل في العقد الخامس من عمرها جثة هامدة.

 

وأسفرت التحريات الجنائية أن الزوج تعدى على زوجته بالضرب مستخدمًا “ملة السرير” على رأسها أودت بحياتها في الحال إثر خلافات أسرية بينهما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام.

وتم ضبط المتهم الزوج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

