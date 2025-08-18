محافظ سوهاج يشارك 250 طالبا من ذوي الهمم فعاليات اليوم الترفيهي

شارك اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات "اليوم الترفيهي" الذي أقيم بمدينة سوهاج الجديدة، بمشاركة 250 من طلاب المدارس من ذوي الهمم وأسرهم، وذلك بالتعاون بين وحدة شئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة وإحدى شركات التطوير العقاري بسوهاج في إطار مبادرة محافظة سوهاج "نحو مجتمع دامج" لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف الأنشطة المجتمعية

محافظ سوهاج يشهد فعاليات اليوم الترفيهي

وأكد محافظ سوهاج خلال مشاركته على حرص المحافظة الدائم على رعاية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كافة السبل لدمجهم في المجتمع، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع المصري، مؤكدا أن هذا اليوم يستهدف ذوي الإعاقة وأسرهم، الذين ساهموا في تربيتهم والوفاء بواجباتهم تجاه أبنائهم.

وتضمنت فعاليات اليوم الترفيهي عددًا من الفقرات والأنشطة المتنوعة، منها ألعاب الملاهي، ومشاهدة أحد الأفلام السينمائية، بالإضافة إلى توزيع الحلوى والأطعمة على الطلاب المشاركين، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

وأعرب الطلاب المشاركون وأسرهم عن سعادتهم البالغة بهذا اليوم، وما تضمنه من فقرات ترفيهية أسعدت أبناءهم، موجهين الشكر لمحافظة سوهاج على الاهتمام المستمر بتلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية.

