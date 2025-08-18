الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يشارك 250 طالبا من ذوي الهمم فعاليات اليوم الترفيهي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

شارك اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات "اليوم الترفيهي" الذي أقيم بمدينة سوهاج الجديدة، بمشاركة 250 من طلاب المدارس من ذوي الهمم وأسرهم، وذلك بالتعاون بين وحدة شئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة وإحدى شركات التطوير العقاري بسوهاج في إطار مبادرة محافظة سوهاج "نحو مجتمع دامج" لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف الأنشطة المجتمعية

محافظ سوهاج يشهد فعاليات اليوم الترفيهي

وأكد محافظ سوهاج خلال مشاركته على حرص المحافظة الدائم على رعاية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كافة السبل لدمجهم في المجتمع، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع المصري، مؤكدا أن هذا اليوم يستهدف ذوي الإعاقة وأسرهم، الذين ساهموا في تربيتهم والوفاء بواجباتهم تجاه أبنائهم.

وتضمنت فعاليات اليوم الترفيهي عددًا من الفقرات والأنشطة المتنوعة، منها ألعاب الملاهي، ومشاهدة أحد الأفلام السينمائية، بالإضافة إلى توزيع الحلوى والأطعمة على الطلاب المشاركين، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

وأعرب الطلاب المشاركون وأسرهم عن سعادتهم البالغة بهذا اليوم، وما تضمنه من فقرات ترفيهية أسعدت أبناءهم، موجهين الشكر لمحافظة سوهاج على الاهتمام المستمر بتلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأشخاص ذوي الإعاقة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة سوهاج الجديدة فعاليات اليوم الترفيهي محافظة سوهاج مدينة سوهاج الجديدة

مواد متعلقة

233 الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة بسوهاج المرحلة الثانية

محافظ سوهاج يتابع انطلاق البرنامج التدريبي "المرأة تقود"

إحالة 15 طبيبا وممرضا في ٤ وحدات صحية بدار السلام بسوهاج للتحقيق

وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى طما بشكل مفاجئ ويحيل طبيبا وممرضا للتحقيق (صور)

وكيل الصحة بسوهاج يحيل المتغيبين بوحدة جزيرة شندويل للتحقيق

نائب محافظ سوهاج يلتقي عددًا من شباب المحافظة للاستماع إلى مطالبهم

مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أكثر من 5 آلاف طالب بسوهاج يؤدون اليوم امتحانات الدور الثاني لـ"الثانوية العامة"

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

بعد تصديق الرئيس، نص قانون تقنين وضع اليد

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

السيسي يصدق على قانونين جديدين

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل شهر ربيع الأول وأهم مميزاته

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

ما حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads