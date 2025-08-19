الثلاثاء 19 أغسطس 2025
أهالي دار السلام بسوهاج يشتكون من قلة المواصلات ويطالبون المحافظ بالتدخل (صور)

أزمة المواصلات
أزمة المواصلات

يشهد موقف دار السلام بمحافظة سوهاج، رحلة عذاب بسبب تكدس وزحام الركاب لقلة عدد سيارات الميكروباص لنقل المواطنين والطلاب من مدينة دار السلام لسوهاج، وسط غياب تام للمرور على طريق الشرقى. 

ورصدت " عدسة فيتو " غضب المواطنين من عدم وجود سيارات ميكروباص في موقف دار السلام سوهاج يستقلونها للذهاب إلى عملهم، رغم أن مركز دارالسلام لايوجد عليه شريط سكة حديد، والوسيلة الوحيدة للنقل المواطنين هي السيارات.

يقول محمد عبدالمجيد، من مدينة دارالسلام موظف بالجهاز المركزى بمحافظة سوهاج: إن أزمة مواصلات من دارالسلام لسوهاج رحلة عذاب وضياع للوقت وأرهاق يومى بالساعات للموظفين والطلاب بسبب قلة السيارات، وأطالب محافظ سوهاج بلتدخل وحل أزمة المواصلات وتوفير أتوبيسات نقل جماعى.

 من جانيه أوضح حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة دارالسلام، أن أزمة المواصلات من دارالسلام لسوهاج يجري حاليا توفير عدد من السيارات والاتوبيسات لحل هذا الأزمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

