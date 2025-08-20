الأربعاء 20 أغسطس 2025
ضبط 650 كيلو من حلوى المولد المغشوشة بسوهاج

جانب من المضبوطات
تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج من ضبط أكثر من 650 كيلو من حلوى المولد النبوي مجهولة المصدر والمغشوشة، والتي تم تجهيزها داخل أماكن غير مرخصة بمركزي المراغة وطهطا بمحافظة سوهاج.

وتأتي هذه الحملة استكمالًا لسلسلة الحملات الرقابية التي تنفذها المديرية تزامنًا مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وقاد الحملة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية، بمشاركة الدكتور عبدالكريم محمود مدير إدارة المراغة الصحية، والدكتور أحمد النسى مدير إدارة طهطا الصحية، حيث تم التحرك عقب ورود معلومات دقيقة عن وجود مخازن سرية لتجهيز الحلويات غير المستوفية للاشتراطات الصحية وأسفرت الحملة المفاجئة، التي نُفذت بسرية تامة عن ضبط الكمية المذكورة، وتم سحب العينات اللازمة وإرسال المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

وأكد دويدار أن حملات مراقبة الأغذية مستمرة بجميع مراكز المحافظة لضبط المخالفين، مشددًا على أن صحة المواطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

