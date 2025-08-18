محافظ سوهاج يتفقد أعمال التوسعات الجديدة بالمنطقة الصناعية

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها المنطقة الصناعية الأولى بمدينة سوهاج الجديدة وعددا من المصانع بها، والتوسعات الجنوبية الجارية بالمنطقة، وذلك في إطار دعم منظومة الاستثمار بالمحافظة، وتوفير كافة احتياجات المستثمرين والتعرف على مطالبهم، وتذليل كافة المعوقات أمامهم، في سبيل الخروج بمنتجات وطنية ذات مستوى عالي من الجودة، للمنافسة في الأسواق العالمية، وتوفير فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة، وقد رافقه خلال الجولة المهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة.

محافظ سوهاج يتفقد المنطقة الصناعية وعدد من المصانع وأعمال التوسعات الجديدة

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد مصنع " كينج فوود " للتمور وتجفيف المواد الغذائية، واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن خطوط الانتاج، ويتكون المصنع 5 مباني على مساحة 6000 متر مربع، منها " مبنى للثلاجات، ومبنى فرز وتعقيم، ومبنى إنتاج ومعالجة، ومبنى إداري، ومبنى تحت التجهيز ".

ثم تفقد المحافظ مصنع " مرمر " للملابس الجاهزة، والمقام على مساحة 1100 متر مربع، ويوفر 100 فرصة عمل، ويقوم بإنتاج الملابس الجاهزة، حيث يوزع إنتاجه على مستوى الجمهورية، معتمدا على المواد الخام المصرية.

وشملت جولة المحافظ كذلك تفقد مصنع المحبة لتصنيع وتجهيز الأجهزة الكهربائية (Hummer)، على مساحة 2000 متر مربع، حيث يوفر 50 فرصة عمل، وينتج من 400 إلى 500 قطعة يوميا من الأجهزة الكهربائية، وتفقد المحافظ خطوط الإنتاج، ومراحل التصنيع والتجميع، حيث ينتج المصنع مجموعة من الأجهزة الكهربائية، منها " خلاطات، مكواة جافة، وكيتشن ماشين 34 وظيفة، وعجان متعدد الوظائف، وهاند بلندر، وبعض الاجهزة الأخرى ".

وطالب المحافظ من رئيس المدينة عقد اجتماع مع أصحاب المصانع والمستثمرين بمدينة سوهاج الجديدة، والعمل على تلافي أية معوقات وحل مشكلاتهم، والعمل على تذليلها، موجها بمراجعة شروط الأمن الصناعي، والتنسيق بين مديرية العمل والمصانع بالمنطقة لتوفير العمالة المطلوبة والإعلان على صفحة المحافظة عن تلك الفرص.



وعبر أصحاب المصانع عن سعادتهم بزيارة المحافظ، مؤكدين أن تلك الزيارة تعد دافع قوي وكبير للاستمرار في العمل والعطاء، ووضع سوهاج على خارطة الصناعة المصرية.



واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال التوسعات الجنوبية للمنطقة الصناعية بسوهاج الجديدة بمساحة إجمالية 416 فدان، حيث تم تسليم الموقع في 28 فبراير الماضي، وجاري العمل في توصيل مرافق المياه والصرف الصحي، والري، والطرق، وكذلك البت الفني لأعمال الكهرباء، لتقوم هيئة التنمية الصناعية بطرح قطع الأراضي الجديدة فور الانتهاء من أعمال الترفيق بها، حيث يصل عدد قطع الأراضي المتاحة بعد التوسعات 645 قطعة.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة الدورية للمشروع والعمل على تذليل أية معوقات.

