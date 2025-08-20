محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2025/ 2026.

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه تم تحديد 140 درجة للقبول بالمرحلة الثانية بمدارس " سوهاج الثانوية الزراعية، طهطا الثانوية الزراعية، جهينة الثانوية الزراعية، تل الزوكي الثانوية الزراعية بطما، نجع مامن الثانوية الزراعية بأخميم، جرجا الثانوية الزراعية، دار السلام الثانوية الزراعية، أولاد سلامة الثانوية الزراعية بالمنشأة".





وأضاف أنه يتم قبول طلاب الخدمات بمدارس التعليم التجاري والصناعي بمجموع 142 درجة بالإدارات التي بها مدارس ثانوي زراعي، ويتم قبول طلاب الخدمات بمدارس التعليم التجاري والصناعي بمجموع 140 درجة بالإدارات التي لا يوجد بها مدارس ثانوي زراعي، ويتم قبول طلاب إعداد مهني بالفصول الملحقة بالمدارس الصناعية من مجموع 120 درجة.

