حافظي على شعرك في الطقس شديد الحرارة بخطوات بسيطة

في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، يتعرض الشعر للعديد من العوامل التي تؤثر في صحته وجماله مثل أشعة الشمس القوية، الرطوبة العالية، العرق، الأتربة، ومياه البحر أو حمامات السباحة المليئة بالكلور.

كل هذه العوامل قد تسبب جفاف الشعر، تقصف الأطراف، فقدان اللمعان، وحتى تساقطه. لذلك فإن العناية بالشعر في الطقس الحار أمر ضروري للحفاظ على حيويته ومرونته.

نصائح مهمة للعناية بالشعر فى الطقس شديد الحرارة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، نصائح بسيطة للعناية بالشعر فى الطقس شديد الحرارة حفاظا على جماله، ومن هذه النصائح:

استخدام بلسم مرطب بعد كل غسلة يساعد في تعويض الزيوت الطبيعية التي يفقدها الشعر بسبب الحرارة.



يمكن استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند، زيت الأرجان أو زيت اللوز، حيث تساعد على ترطيب الشعر من الداخل وتمنحه لمعان طبيعي.

الاعتماد على أقنعة الترطيب الأسبوعية مثل ماسك الأفوكادو والعسل أو ماسك الزبادي وزيت الزيتون

يجب غسل الشعر من 2-3 مرات أسبوعيا فقط، لأن الإفراط في الغسيل يؤدي إلى إزالة الزيوت الطبيعية وزيادة الجفاف.

استخدام شامبو خفيف وخالى من الكبريتات للحفاظ على رطوبة فروة الرأس.

شطف الشعر بماء بارد أو فاتر بدلا من الماء الساخن، لأن الماء البارد يساعد على غلق المسام والحفاظ على لمعان الشعر.

أشعة الشمس المباشرة قد تسبب بهتان لون الشعر وجفافه، لذلك يفضل ارتداء قبعة أو إيشارب عند الخروج في الطقس الحار.

يمكن استخدام بخاخات الحماية من الشمس التي تشكل طبقة عازلة ضد الأشعة فوق البنفسجية.

تجنب التعرض الطويل للشمس خاصة في ساعات الذروة.

العناية بالشعر

صحة الشعر تبدأ من الداخل، لذا يجب تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الأطعمة الغنية بفيتامين E مثل المكسرات، بذور دوار الشمس، والأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض، الأسماك، اللحوم البيضاء، والأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 مثل السلمون، بذور الكتان، الجوز.

شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم والشعر.

من الأفضل تقليل استخدام مجفف الشعر، ومكواة الفرد أو التجعيد في الصيف لأنها تزيد من جفاف الشعر وتسبب تقصفه، إذا كان من الضروري استخدامها، يفضل وضع سيروم واقى من الحرارة قبل التصفيف.

تقليم أطراف الشعر كل 6-8 أسابيع يساعد على التخلص من التقصف ومنح الشعر مظهر صحي وحيوي.

يفضل عمل تسريحات بسيطة مثل الضفائر أو الكعكة المرتفعة لتقليل تعرض الشعر للعرق والأتربة.

تجنب ربط الشعر بشدة لأن ذلك يضعف بصيلاته مع الحرارة والتعرق.

قبل النزول إلى البحر أو المسبح، يمكن تبليل الشعر بماء نظيف ووضع قليل من البلسم لعمل طبقة عازلة، وغسل الشعر مباشرة بعد الخروج من الماء للتخلص من الكلور أو الأملاح.

استخدام مقشرات طبيعية لفروة الرأس مرة كل أسبوعين مثل خليط السكر البني وزيت الزيتون لإزالة الخلايا الميتة، والحفاظ على نظافة فروة الرأس يمنع الحكة والالتهابات الناتجة عن العرق في الجو الحار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.