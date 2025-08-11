بمكونات من مطبخك، احصلى على شعر طويل وكثيف فى وقت قليل

تحلم الكثير من الفتيات بشعر طويل وكثيف وصحي، ولكن العوامل البيئية وسوء التغذية واستخدام المنتجات الكيميائية قد تؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه.

ولحسن الحظ، يمكن الاعتماد على وصفات طبيعية منزلية بمكونات متوفرة ورخيصة الثمن تساعد على تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته بشكل ملحوظ، وهو ما تقوم به بعض الفتيات.

وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر وكثافته

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر وكثافته بمكونات بسيطة.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من زيت الخروع

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

صفار بيضة واحدة

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير والاستخدام:-

في وعاء صغير، اخلطي زيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الزيتون جيدا.

أضيفي صفار البيضة وعصير الليمون، ثم اخلطي حتى تحصلي على قوام متجانس.

ضعي الخليط على فروة رأسك مع تدليك لطيف بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.

وزعي باقي الخليط على طول الشعر حتى الأطراف.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو فوطة دافئة، واتركيه لمدة ساعة كاملة.

اغسلي شعرك جيدا بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

يفضل استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يعيد الرطوبة للشعر ويحميه من التقصف ويحفزه على النمو ويقويه ويحميه من التلف.

وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر وكثافته

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهما، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.