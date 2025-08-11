الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

بمكونات من مطبخك، احصلى على شعر طويل وكثيف فى وقت قليل

طول الشعر
طول الشعر

تحلم الكثير من الفتيات بشعر طويل وكثيف وصحي، ولكن العوامل البيئية وسوء التغذية واستخدام المنتجات الكيميائية قد تؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه.

ولحسن الحظ، يمكن الاعتماد على وصفات طبيعية منزلية بمكونات متوفرة ورخيصة الثمن تساعد على تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته بشكل ملحوظ، وهو ما تقوم به بعض الفتيات.

وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر وكثافته 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر وكثافته بمكونات بسيطة.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من زيت الخروع

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

صفار بيضة واحدة

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير والاستخدام:-

  • في وعاء صغير، اخلطي زيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الزيتون جيدا.
  • أضيفي صفار البيضة وعصير الليمون، ثم اخلطي حتى تحصلي على قوام متجانس.
  • ضعي الخليط على فروة رأسك مع تدليك لطيف بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.
  • وزعي باقي الخليط على طول الشعر حتى الأطراف.
  • غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو فوطة دافئة، واتركيه لمدة ساعة كاملة.
  • اغسلي شعرك جيدا بالماء الفاتر والشامبو المناسب.
  • يفضل استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يعيد الرطوبة للشعر ويحميه من التقصف ويحفزه على النمو ويقويه ويحميه من التلف.
وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر وكثافته 
وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر وكثافته 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهما، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

txt

وصفات طبيعية لاستعادة لمعان شعرك بعد التعرض للشمس والحر

txt

اصنعي بنفسك سيروم بالزيوت الطبيعية لجمال شعرك

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طول الشعر زيادة طول الشعر وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر وكثافته جمال الشعر العناية بالشعر دعاء محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر الشديد

وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر وتنظيف فروة الرأس

الأفوكادو لتغذية الشعر وترطيبه فى الصيف

وصفة طبيعية لعلاج الشعر التالف بمكونات اقتصادية

الأكثر قراءة

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

استياء ريبيرو من مستوى أجانب الأهلي، مصدر يكشف الحقيقة

التعليم تكشف المناهج المطورة لجميع المراحل التعليمية

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج

"مالوش لازمة"، رسالة قوية من ساويرس بشأن ظهور ميسي في إعلان افتتاح المتحف الكبير

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، رابط مباشر للاستعلام

ارتفاع العويس والفونس والصديقة، أسعار المانجو اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين وارتفاع العنب في سوق العبور

5 فئات يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads