أحدث صيحات موضة صبغات الشعر لعام 2025

أحدث صيحات موضة صبغات الشعر، صبغات الشعر من المستحضرات التى تهواها الفتيات كثيرا لتغيير لون الشعر ما يزيد من جاذبيتهن وجمالهن.

وتحرص الفتيات عند اختيار صبغة الشعر أن تكون على أحدث صيحات الموضة لمظهر جذاب ومميز ومتجدد دائما.

وتقول فاطمة وليد خبيرة التجميل، إن أحدث صيحات صبغات الشعر لعام 2025، تشمل الذهبي العسلي، الأحمر الداكن، الدرجات المعدنية، والألوان الترابية الناعمة.

أحدث صيحات موضة صبغات الشعر

وأضافت فاطمة، أن من أبرز صيحات صبغات الشعر لعام 2025:-

الأحمر الداكن بطبقات غنية مع ظلال تحتية بنية يضفي عمق وأسلوب أنيق يزيد شعبيته بفضل تأثيره القوي وغير التقليدي.

الأحمر والبني وهو لون متداخل، مثالي لمن يرغب في لمسة مميزة دون مبالغة.

الأشقر الذهبي الدافيء، وهو تفتيح دافئ يعطي إشراقة لجميع ألوان البشرة.

لون متداخل عبارة عن مزيج بين الرمادي الفاتح والذهبي الدافئ، يمنح شعرك لمسة معدنية جذابة وعصرية.

البني الفاخر، وهو لون براق متعدد الطبقات يظهر بمظهر فاخر وراقي.

لون الشيكولاتة وهو مناسب بشكل خاص للبشرة المتوسطة إلى الزيتونية.

لون بني مع خصلات كراميل، يمنح تأثير طبيعي وأنيق.

البني الرمادي، وهو طابع مستوحى من البني والرمادي مع تدرجات باردة تبدو طبيعية وشابة، تتطلب عناية معتدلة باستخدام الشامبو البني للحفاظ على اللون.

الألوان الجريئة، وهى درجات غامقة كثيفة مثل الزمرد والأرجوان والياقوت تضفي لمسة فاخرة.

ألوان ناعمة باستيل لافتة وأخرى معدنية مثل الفضي والبرونزي تضيف لمسة خيالية وعصرية.

الألوان المتداخلة هى أبرز صيحات الموضة حيث يتم دمه ألوان مختلفة على خصلات الشعر معا ماتجعل اللون متعدد الطبقات وبراق وأكثر نعومة وهى من تقنيات الصبغات الحديثة.

موضة صبغات الشعر

نصائح عامة لاختيار لون الصبغة المناسب

وتابعت، أنه عند اختيار صبغة الشعر يجب مراعاة بعض الامور، منها:-

نوع البشرة، والألوان الدافئة مثل العسلي والنحاسي تناسب درجات البشرة الدافئة، والألوان الرمادية أو الجليدية تناسب صاحبات البشرة الباردة.

العناية بالصبغة والشعر، فالأحمر سهل التلاشي ويحتاج منتجات خاصة، بينما البني والبلوند الأكثر دفئا أقل تطلبا.

ان يكون لون الصبغة مناسب الشخصية من حيث الألوان الجريئة تناسب الجرأة والابتكار، في حين أن الألوان الهادئة مثالية للظهور الطبيعي والأناقة.

