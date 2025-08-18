قبل الذهاب للمصيف، طرق العناية بالشعر لحمايته من الماء المالح

الصيف هو الفصل الذي ينتظره الكثيرون للاستمتاع بالبحر والسباحة وقضاء الوقت تحت أشعة الشمس، ولكن الشعر في هذه الفترة يكون أكثر عرضة للتلف والجفاف والتقصف، وذلك بسبب العوامل البيئية القاسية مثل أشعة الشمس الحارقة، ومياه البحر المالحة، أو مياه حمامات السباحة المليئة بالكلور، لذلك فإن العناية بالشعر في المصيف أمر ضروري للحفاظ على مظهره الصحي واللامع.

نصائح مهمة لحماية شعرك من الملح والكلور فى المصيف

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، نصائح مهمة للعناية بالشعر فى المصيف لحمايته من مخاطر الشمس والماء المالح والكلور، زمن هذه النصائح:-

قبل الذهاب إلى البحر أو حمام السباحة، من الأفضل ترطيب الشعر باستخدام بلسم مرطب أو زيت طبيعي مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرجان، والترطيب يعمل كطبقة عازلة تحمي الشعر من امتصاص الملح أو الكلور بكميات كبيرة.

بعد السباحة يجب غسل الشعر جيدا بالماء العذب ثم استخدام بلسم مغذي لتعويض الرطوبة المفقودة.

من الطرق البسيطة والفعالة لحماية الشعر من أشعة الشمس المباشرة ارتداء قبعة واسعة الحواف أو وشاح قطني، هذا لا يحمي الشعر فقط، بل يحمي فروة الرأس أيضا من الحروق والتهيج الناتج عن التعرض الطويل للشمس.

تجنب الإفراط في غسل الشعر بالشامبو، لأن غسيل الشعر بشكل متكرر بالشامبو يؤدي إلى إزالة الزيوت الطبيعية التي تحافظ على نعومته ولمعانه.

في المصيف يكفي غسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع مع استخدام شامبو خفيف وخالي من الكبريتات، والاكتفاء بشطفه بالماء بعد السباحة لإزالة الملح أو الكلور.

العناية بالشعر

يمكن دهن الشعر بالقليل من زيت الزيتون أو كريم واقى مخصص للشعر قبل النزول إلى البحر أو المسبح، حيث يشكل حاجز يمنع امتصاص المواد الضارة.

كما ينصح بارتداء قبعة السباحة خاصة لأصحاب الشعر المصبوغ أو الضعيف.

خلال فترة المصيف يجب تخصيص وقت لاستخدام أقنعة طبيعية تعيد للشعر حيويته مثل ماسك الأفوكادو والعسل الذى يغذي الشعر ويمنحه ترطيب عميق، وماسك الزبادي وزيت جوز الهند الذى يعالج الجفاف ويزيد من نعومة الشعر، وماسك الألوفيرا الذى يبرد فروة الرأس ويرطب الشعر بعمق.

الترطيب الداخلي لا يقل أهمية عن الترطيب الخارجي، فشرب الماء بوفرة يساعد في الحفاظ على مرونة الشعر ولمعانه ويقيه من الجفاف الناتج عن حرارة الشمس.

قص الأطراف المتقصفة قبل الذهاب إلى المصيف يقلل من فرص زيادة التقصف أثناء التعرض للشمس والملح، كما يفضل تجنب صبغ الشعر أو إجراء معالجات كيميائية قبل فترة المصيف حتى لا يضعف أكثر.

استخدام منتجات الحماية من الشمس، وهناك مستحضرات خاصة على شكل بخاخ أو سيروم تحتوي على عامل حماية من الشمس مخصص للشعر، وهذه المنتجات توفر درع واقي من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب تلف بصيلات الشعر وفقدان اللون الطبيعي أو لون الصبغة.

في فترة المصيف يكون الشعر أكثر ضعفا، لذا يجب تقليل استخدام المجفف الكهربائي أو مكواة الفرد، ومن الأفضل ترك الشعر يجف طبيعيا أو استخدام أساليب تصفيف بسيطة غير مرهقة.

التغذية الجيدة تلعب دور مهم في قوة الشعر، ويفضل الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات A، C، E والزنك والأحماض الدهنية الأوميجا 3 مثل المكسرات والأسماك والخضروات الورقية.

