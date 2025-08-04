الإثنين 04 أغسطس 2025
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لفرد الشعر وتنعيمه بمكونات بسيطة

فرد الشعر
فرد الشعر

الحصول على شعر ناعم ومفرود حلم للكثير من الفتيات، خاصة مع التعرض المستمر للحرارة والمواد الكيميائية التي تسبب تلف الشعر وتقصفه.

ويمكن استخدام وصفات طبيعية فعالة تمنح الشعر النعومة والانسيابية بشكل آمن دون أضرار، وهو ماتفضله الفتيات.

وصفة طبيعية لفرد الشعر 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لفرد الشعر وتنعيمه بمكونات بسيطة.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

4 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند

ملعقة كبيرة من جل الصبار

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

طريقة التحضير:

  • في وعاء نظيف، امزجي جميع المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • سخني الخليط قليلا على نار هادئة (دافئ فقط وليس ساخن).
  • ضعي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف مع تدليك فروة الرأس بلطف.
  • غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو قبعة الاستحمام واتركيه لمدة ساعة.
  • اغسلي الشعر جيدًا بالماء الفاتر وشامبو خفيف، ثم جففيه برفق.
  • استخدمي هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على شعر أكثر نعومة وانسيابية.
  • تجنبي استخدام أدوات الحرارة بكثرة للحفاظ على فرد الشعر.
وصفة طبيعية لفرد الشعر وتنعيمه 
وصفة طبيعية لفرد الشعر وتنعيمه 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهما، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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وصفة طبيعية لعلاج الشعر التالف بمكونات اقتصادية

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طريقة عمل شامبو طبيعي واقتصادي لتغذية الشعر ونعومته

 

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فرد الشعر شعر ناعم شعر مفرود وصفة طبيعية لفرد الشعر وتنعيمه بمكونات بسيطة العناية بالشعر نادية محمد خبيرة التجميل

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