أخبار الفن اليوم: مهرجان الجونة يزيح الستار عن دورته الثامنة.. ليلى علوي تستأنف تصوير "ابن مين فيهم".. ونقابة المهن الموسيقية تبدأ مراجعة وفحص فيديوهات حفلات المطربين بالساحل الشمالي

امتلأت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم الأربعاء بالعديد من الأخبار والأحداث الفنية.. نستعرضها خلال نشرة فيتو الفنية:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي ملامح برنامجه في دورته الثامنة، التي من المقرر عقدها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل، كاشفًا عن دفعة أولى من الأفلام التي اختيرت بعناية لتكون بمثابة وعدٍ بجولة بصرية وإنسانية استثنائية.

وقالت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي: "نحن فخورون للغاية بالبرنامج المُختار بعناية، حيث يُسهم كل فيلم في النسيج الكبير من القصص والحكايات التي يقدمها المهرجان من مختلف دول العالم.

ويُمثل مهرجان الجونة منصةً للحوار والاستكشاف، ونحن على ثقة بأن هذا الاختيار الأول سيُلقي صدىً عميقًا لدى جمهورنا".

أعلنت شبكة تليفزيون النهار منذ قليل في بيان لها إتمام الاتفاق مع الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي على الانضمام لشاشتها، حيث ستقدم برنامج توك شو رئيسيا كبيرا اعتبارًا من نهاية سبتمبر المقبل.

وقال علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة النهار: "انضمام لميس الحديدي يمثل قوة وقيمة عظيمة لقنواتنا ولا يختلف اثنان على أنها الاسم الأول والأهم والأمهر في تقديم برامج الشئون الجارية كما أن خبرتها الكبيرة واستقلاليتها وأسلوبها الواضح المميز أكسبها شخصيتها الإعلامية المتفردة".

في خطوة تهدف لضبط الأداء الفني وضمان الالتزام بالمعايير المهنية، أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن بدء فحص ومراجعة فيديوهات الحفلات التي أقامها عدد من المطربين في المناطق الساحلية هذا الموسم.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود النقابة المستمرة للحد من المخالفات الفنية ولضمان تقديم محتوى موسيقي يلتزم بالقيم الفنية التي تحترم ذائقة الجمهور.

وأكد مصدر داخل النقابة لـ"فيتو" أن اللجنة المكلفة بمراجعة الفيديوهات ستشمل فحص المحتوى الموسيقي، وطريقة أداء الفنانين، إلى جانب التأكد من عدم وجود تجاوزات تتعارض مع القيم المجتمعية أو تعدي على حقوق الملكية الفكرية.

محمود سعد يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لأنغام

حرص الإعلامي محمود سعد، على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام، التي مازالت ترقد بالمستشفى في ألمانيا.

وقال “سعد” عبر فيديو بث مباشر بموقع فيس بوك، أنغام مازالت في المستشفى وكافة المؤشرات جيدة، إلا أن البنكرياس مازال يفرز بعض السوائل التي يحاول الأطباء السيطرة عليها، خاصة أنها تسبب آلام شديدة لأنغام بشكل مستمر.

وأضاف سعد أنه من المحتمل خلال أيم قليلة خروج أنغام من المستشفى وتعود إلى الجمهور، طالبًا من الجميع الدعاء لها.

ليلى علوي تستأنف تصوير "ابن مين فيهم" بعد تعرضها لحادث سير

استأنفت الفنانة ليلي علوي تصوير أحداث دورها في فيلم ابن مين فيهم، بعد تماثلها للشفاء من الحادث الذي تعرضت له في الساحل الشمالي خلال الأسبوع الماضي.

وانتهت أسرة فيلم “ابن مين فيهم” من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد العمل، وتستكمل الفنانة ليلى علوي وأسرة فيلمها الجديد ابن مين فيهم تصوير عدد من المشاهد الخارجية بمنطقة الحزام الأخضر.

في منشور عبر حسابها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، أعربت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان وائل كفوري، عن استيائها الشديد من الأوضاع التي تمر بها منذ ست سنوات في المحكمة المدنية للأحوال الشخصية بمنطقة الجديدة.

وكشفت بشارة عن معاناتها المستمرة مع القضاء بسبب قضية النفقة، مشيرة إلى أن القاضي المسئول عن القضية رفض مرارًا وتكرارًا تعديل مبلغ النفقة بما يتناسب مع سعر الصرف الأساسي للعملة، مستخدمًا مبررات وصفتها بأنها "غير منطقية".

وأوضحت أن القاضي كان يبرر قراره بأن "الأزمة الاقتصادية تطال الجميع"، وهو ما أثار استغرابها.

محامي بدرية طلبة يفجر مفاجأة بشأن إحالتها للمحاكمة

أكد أشرف سعيد فرحات، محامي الفنانة بدرية طلبة، أن موكلته لم تتلقَ أي استدعاء للتحقيق معها من أي جهة، سواء كانت جهة تحقيق أو محاكمة، على خلفية تجاوزتها مع الجمهور في بث مباشر لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدثت مع المتابعين بشكل عنيف بعد تعرضها للهجوم والتجاوز من قبل البعض بعد اتهامات طالتها بقتل زوجها.

وقال محامي الفنانة بدرية طلبة في مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاعلكم"، تقديم الإعلامية سارة الدندراوي، المذاع على فضائية "العربية": "لا يوجد استدعاء ولا تحقيق مع الفنانة، وأن يوم 26 سبتمبر الذي تردد أنه موعد التحقيق مع الفنانة تبين أنه يوم جمعة، ولذلك أصدرنا بيانا بهذا الكلام".

تستعد أسرة الإعلامية الراحلة شيماء جمال لإقامة عزاء رسمي يوم الثلاثاء المقبل في مسجد التوحيد والنور بمنطقة إمبابة في الجيزة، وذلك عقب تنفيذ حكم الإعدام بحق زوجها القاضي السابق أيمن حجاج، المدان بقتلها وإخفاء جثمانها داخل مزرعة في البدرشين قبل نحو عامين، بالاشتراك مع آخر.

وأكدت والدة شيماء جمال، أن العزاء سيقام مساء الثلاثاء المقبل عقب صلاة المغرب في سرادق كبير بجوار مسجد "التوحيد والنور"، وتم تخصيص قاعة مستقلة لاستقبال السيدات، بينما أُعدّت قاعة رئيسية لاستقبال الشخصيات العامة والإعلاميين وزملاء الراحلة في الوسط الصحفي.

