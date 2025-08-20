الأربعاء 20 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

رسميًا، لميس الحديدي تعود للشاشة عبر برنامج جديد على قناة "النهار"

أعلنت شبكة تليفزيون النهار منذ قليل في بيان لها إتمام الاتفاق مع الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي على الانضمام لشاشتها، حيث ستقدم برنامج توك شو رئيسيا كبيرا اعتبارًا من نهاية سبتمبر المقبل.

 

برنامج جديد لـ لميس الحديدي


وقال علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة النهار: "انضمام لميس الحديدي يمثل قوة وقيمة عظيمة لقنواتنا ولا يختلف اثنان على أنها الاسم الأول والأهم والأمهر في تقديم برامج الشئون الجارية كما أن خبرتها الكبيرة واستقلاليتها وأسلوبها الواضح المميز  أكسبها شخصيتها الإعلامية المتفردة".


ومن جانبها أعربت لميس الحديدي عن سعادتها بالانضمام إلى أسرة "النهار" وأضافت: "تجمعني علاقات صداقة سابقة مع كثيرين من قيادات النهار وإعلامييها وسعيدة بالعمل وسط كوكبة نجومها وأتابع منذ فترة خطوات نجاح وتطور في النهار وطموح كبير يشجعني". 


وقال محمد هاني رئيس شبكة تليفزيون " النهار ": “أي محطة تتمنى أن تكون لميس الحديدي من ضمن نجومها.. وسيكون برنامجها أربعة أيام أسبوعيًا وأتوقع أن يكون علامة فارقة كعادتها”. 

 

